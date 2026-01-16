Bakan Güler ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı kabul etti

Bakan Güler ve Tom Barrack arasındaki görüşmede Suriye'de 10 Mart mutabakatına uymayan terör örgütü SDG'nin entegrasyonu ve ikili ilişkilerin masaya yatırıldığı değerlendirilyor.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti. Kritik görüşmede Suriye'de 10 Mart mutabakatına uymayan terör örgütü SDG'nin entegrasyonu ve ikili ilişkilerin masaya yatırıldığı değerlendirilyor.
Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.
MASADA SURİYE VAR
Kritik görüşmede Suriye'de 10 Mart mutabakatına uymayan terör örgütü SDG'nin entegrasyonu ve ikili ilişkilerin masaya yatırıldığı değerlendirilyor.
