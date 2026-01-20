Bakan Güler ABD’li mevkidaşı Hegseth ile Suriye gündemiyle görüştü

MSB'den yapılan açıklamaya göre; Bakan Güler ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ile Suriye’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.