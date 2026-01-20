Bakan Güler ABD’li mevkidaşı Hegseth ile Suriye gündemiyle görüştü

Bakan Güler ve ABD'li Bakan Hegseth, Suriye ve bölgesel güvenliği görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile Suriye’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
Milli Savunma (MSB) Bakanı Yaşar Güler, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ile telefonda görüştü.
MSB'den yapılan açıklamaya göre; Bakan Güler ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ile Suriye’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
#Suriye
#Milli Savunma Bakanı
#Yaşar Güler
#ABD Savaş Bakanı
#Pete Hegseth
#Telefon
#Görüşme