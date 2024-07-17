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29 kişi hayatını kaybetmişti: Beşiktaş'taki gece kulübü yangını davası başladı

Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin, haklarında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılan aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına başlandı.

15:17 - 17/07/2024 Çarşamba
AA
Beşiktaş'ta çıkan gece kulübü yangınında 29 kişi hayatını kaybetmişti.
Beşiktaş'ta çıkan gece kulübü yangınında 29 kişi hayatını kaybetmişti.

Beşiktaş'ta 2 Nisan günü tadilatta olan bir gece kulübünde meydana gelen ve 29 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan yangına ilişkin 9 sanığın yargılanmasına Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda başlandı.


Beşiktaş'ta gece kulübünde yangın faciası: Can kaybı 29'a yükseldi

İstanbul Gayrettepe’de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Korkunç olayda 29 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Davut Gül, "Yangının çıkış nedeni belli değil. Tadilat yapılıyormuş. Hayatını kaybedenler tadilat için çalışanlar" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınla ilgili Bakan Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı. Yangına ilişkin işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu, sekiz şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan yangından hayatını kaybeden 29 kişiden 14'ünün kimliği belli oldu.


İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Cezaevi karşısındaki salonunda görülen duruşmada, 7'si tutuklu 9 sanık ile avukatları hazır bulundu. Müştekiler ile avukatları ve izleyicilerin de katıldığı duruşmaya, bazı müştekiler bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.


Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada mahkeme heyeti başkanı, iddianamede sanıklara yöneltilen suçlamaları hatırlattı.


Duruşma, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 kişi "maktul", 27 kişi "müşteki", 9 kişi ise "sanık" sıfatıyla yer alıyor.


İddianamede, 2 Nisan'da saat 12.35 sıralarında Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1. ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren "Masquerade" isimli iş yerinde yangın çıktığına ilişkin ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği, itfaiye görevlilerinin içeride mahsur kalan kişileri dışarıya çıkardığı ifade edilerek, yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği anlatılıyor.


Yangın raporuna yer verilen iddianamede, yangının söndürülmesi sonrasında yapılan incelemede, işletmenin mal kabul bölümü girişine göre yaklaşık 15 metre mesafede yanmaya dayalı ağır tahribat ve deformasyonun oluştuğu, bu alanda tadilat amacıyla kullanılan ve prize takılı halde bulunan elektrikli kaynak makinesi, elektrikli metal kesme motoru gibi elektrikli el aletleri ile çeşitli sayıda sanayi tipi oksijen tüplerinin bulunduğunun gözlendiği anlatılıyor.


İddianamede, mevcut söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmaması ile acil durum aydınlatmaları ve yönlendirme levhalarının olmamasının birlikte değerlendirilmesi neticesinde, elektrikli kaynak makinesi kullanılmak suretiyle kolay yanıcı nitelikteki malzemeyi barındıran tadilat işleminin yapıldığı gece kulübünde yangının öngörülebilir olduğu ifade edilerek,
"Şüpheliler tarafından özen yükümlülüğüne aykırı davranılmak suretiyle öngörülebilecek ancak istenmeyen neticenin gerçekleşmesine iradi hareketle sebebiyet verildiği ve bu haliyle şüphelilere isnat edilen eylemin bilinçli taksir boyutunda manevi unsur içerdiği yönünde tarafımızda kanaat hasıl olmuştur"
deniliyor.

Sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül, Mehmet Memduh Ceylan, İsmet Şen, Dursun Çelik, Sibel Çelik ve İbrahim Bildirici'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.



Beşiktaş'taki gece kulübü tadilatında 29 kişi can vermişti: İddianamenin detayları ortaya çıktı

Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 9 şüpheli hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıkların, yangının çıkabileceği öngörüldüğü halde özen yükümlülüğüne aykırı davrandıkları belirtildi. Bilirkişi raporuna de yer verilen iddianamede, gece kulübünde acil yönlendirme ve aydınlatma sistemlerinin yapılan tadilat neticesinde devre dışı bırakıldığı, yangın sırasında işletmede kurulu sprinkler söndürme sisteminin çalışmadığı ve gerekli tedbirlerin alınmadığına ilişkin tespitlerde bulunularak, şüphelilerin kusurlu olduğu kaydedildi.


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