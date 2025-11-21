3 ilde eş zamanlı narkotik operasyonları: 6 gözaltı

3 ildeki narkotik operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 913 bin uyuşturucu hap ile 426 kilogram kimyasal madde ele geçirildiğini, 6 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İzmir, Ankara ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda; 1 milyon 913 bin uyuşturucu hap ile 426 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.
Bakan Yerlikaya,
"Ele geçirilen uyuşturucunun İnsanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum"
dedi.
