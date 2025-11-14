Yeni Şafak
Tayland’dan Türkiye’ye 1 buçuk tonluk skunk sevkiyatı narkotik polisine takıldı

Tayland’dan Türkiye’ye 1 buçuk tonluk skunk sevkiyatı narkotik polisine takıldı

17:1214/11/2025, Cuma
Türkiye’ye 1 buçuk tonluk skunk sevkiyatı
Türkiye’ye 1 buçuk tonluk skunk sevkiyatı

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Tayland’dan Türkiye’ye getirilen 1 milyar lira değerinde 1 ton 508 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucunun Çin, İspanya, İsrail ve Mısır rotaları üzerinden Türkiye’ye getirildiği belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tayland’dan Türkiye’ye gemiyle uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından operasyon için harekete geçen ekipler, Ankara merkezli Kocaeli, Artvin ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

4 ülke üzerinden Türkiye'ye getirildi

Kocaeli’nin Derince limanında bir konteynerde yapılan aramada ananas ve kuru erik yüklerinin altına gizlenmiş 1 milyar lira değerinde 1 ton 508 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Tayland’dan yüklenen 5 farklı türdeki skunk maddesinin sırasıyla Çin, İspanya, İsrail ve Mısır rotaları üzerinden Türkiye’ye getirildiği öğrenildi.




