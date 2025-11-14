Yeni Şafak
Binlerce uyuşturucu hapı yapay çimin içerisine sakladılar

00:4214/11/2025, Cuma
IHA
Hatay Emniyet Müdürlüğü
Hatay'da bir iş yerinde yapılan aramada bahçe çiti yapımında kullanılan yapay çimler arasında gizlenmiş captagon hap ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bahçe çitinde kullanılan suni çimler arasına teker teker saklanmış 306 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Antakya Derince Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada bahçe çiti yapımında kullanılan suni çimler arasında gizlenmiş halde; 51 Kilogram ağırlığında 306 bin adet captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen H.M. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, B.Y. ile M.E.Ö ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahısların uyuşturucu hapları ustaca teker teker yapay çimin içerisine gizlemeleriyse hayrete düşürdü.



#Uyuşturucu
#Çim
#Emniyet
