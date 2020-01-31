3 otobüs 2 TIR ve 1 hafif ticari araç çarpıştı: TIR'dan düşen sürücü hayatını kaybetti

Bolu'da saat 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Abant Gişeleri ile Bolu Batış Gişeleri arasında meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet Korkmaz idaresindeki 63 FC 464 plakalı TIR, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda makaslayarak otoyolun 2 şeridini kapattı. TIR'ın yol üzerinde kalmasının ardından 3 yolcu otobüsü, 1 TIR ve 1 hafif ticari araç da zincirleme kaza yaptı.

İHA Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, TIR'dan yere savrulan sürücü Mehmet Korkmaz ile diğer araçlardaki toplam 18 yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere götürüldüler. Olay yerinden ağır yaralı olarak hastaneye götürülen TIR sürücüsü Mehmet Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

Sıkışan otobüs şoförü güçlükle kurtarıldı

Kazada, yolun ortasında kalan TIR'a çarpan otobüsün sürücüsü Yüksel Avcı araçta sıkıştı. Avcı, itfaiye ekiplerinin yoğun kar yağışı altında yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Yüksel Avcı, tedavisi için hastaneye götürüldü.

İHA Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

Kazada, TEM Otoyolu Ankara istikameti yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Kilometrelerce araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

AA Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

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