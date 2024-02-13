35 bin yeni sağlık personeli alınacak: Bakan Koca ‘Bir hafta içinde ilan edilecek’ diyerek müjdeyi duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en büyük hayallerinden biri olan ve Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren şehir hastanelerine bir yenisinin daha eklendiğini belirten Koca, “Yakında, birkaç hafta içinde Antalya Şehir hastanesi tam kapasite ile hizmete alınacak. Hasta kabulüne başlandı. Muhtemelen önümüzdeki iki üç hafta içerisinde Antalya Şehir hastanemizin resmi açılışı Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak” ifadelerini kullandı.