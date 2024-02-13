35 bin yeni sağlık personeli alınacak: Bakan Koca ‘Bir hafta içinde ilan edilecek’ diyerek müjdeyi duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, Antalya Şehir Hastanesinin resmi açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önümüzdeki haftalarda gerçekleştirileceğini söyledi.
35 bin yeni sağlık personeli alınıyor
35 bin yeni sağlık personeli alınıyor
Yeni sağlık personeli ile ilgili müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiğini hatırlatan Koca,
“Gerek mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam gücümüze güç katacak. Takvim başladı. Personel alımı imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM’ye göndermek istiyoruz. Alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Bir hafta içinde yetiştirebileceğiz”
dedi.
Hastanelerde yoğun bakım oranı yüzde 71
Hastanelerde yoğun bakım oranı yüzde 71
- Yoğun bakım kapasitelerini zorlayan yoğunluğun geride kaldığını ifade eden Bakan Koca, “Üç dört hafta önce Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72 iken bu durum İstanbul özelinde yüzde 83’e çıkmıştı. Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, İstanbul için de yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 71. Normale döndük. Servis yatakları açısından zaten bir sorunumuz yoktu. Servis yataklarının doluluk oranı ise Türkiye genelinde yüzde 63, İstanbul özelinde ise yüzde 65. Bu konuda en büyük gayreti sağlık çalışanlarımız gösterdi” şeklinde konuştu.
Antalya Şehir Hastanesi açılıyor
Antalya Şehir Hastanesi açılıyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en büyük hayallerinden biri olan ve Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren şehir hastanelerine bir yenisinin daha eklendiğini belirten Koca, “Yakında, birkaç hafta içinde Antalya Şehir hastanesi tam kapasite ile hizmete alınacak. Hasta kabulüne başlandı. Muhtemelen önümüzdeki iki üç hafta içerisinde Antalya Şehir hastanemizin resmi açılışı Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak” ifadelerini kullandı.
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1 saat önce