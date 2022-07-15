Gündem 37 gaziye veda
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

37 gaziye veda

15 Temmuz’da FETÖ’cü teröristlere vücutlarını siper eden kahramanlardan 37’si aradan geçen altı yılda vefat etti. O gazilerden bazılarının hikayeleri şöyle:

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Yasemin Asan Yeni Şafak
​37 gaziye veda
Gazi Hüseyin Erdoğan'ın cenazesi.

FETÖ darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz’da Atatürk Havalimanı’na hareket eden tankları, egzoz deliklerini giysileriyle tıkayarak durduran Mehmet Şükrü Kıntaş, yaşadığı İstanbul’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

15 Temmuz’da gözünden yaralanarak gazi olan Fatih Orhan da Beykoz’da kimliği belirsiz 3 şahıs tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 15 Temmuz darbe girişiminde TRT önünde yaralanan gazi Hasan Hüseyin Çakır, amansız bir hastalığa yenik düştü.

Gazi Fatih Orhan
Gazi Fatih Orhan

TANKLARI DURDURDU

Darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde zırhlı araçlarda bulunan FETÖ’cüleri engellemek için Çetin Sayın, oğlu Hacı Ahmet Sayın ile birlikte gece boyu mücadele verdi. Darbecilerin ateş açması sonucu Çetin Sayın sol bacağından ağır şekilde yaralanırken oğlu Hacı Ahmet Sayın ise sağ kolundan yara alarak gazi oldu.

Gazi Çetin Sayın
Gazi Çetin Sayın

Gazi Çetin Sayın, koronavirüs sebebiyle vefat etti. Muammer Uzun ise taksicilik yaptığı İstanbul’da, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy’de darbecilere karşı mücadele verirken açılan ateşle yaralanarak gazilik unvanı almıştı. 6 yıldır ise kaburgasına girip hayati risk nedeniyle çıkarılamayan mermiyle yaşıyordu. Uzun da ebediyete yürüyen gazilerden biri oldu. 15 Temmuz darbe girişimi esnasında kahramanca sokağa çıkarak gazi olan Ümraniyeli Hüseyin Erdoğan ise kansere yenik düştü.

Gazi Mehmet Şükrü Kıntaş
Gazi Mehmet Şükrü Kıntaş

VATAN SiZE MiNNETTAR

15 Temmuz darbe girişiminde gazilerinden bugüne kadar 37’si çeşitli nedenlerle yaşamını yitirdi. İşte aramızdan ayrılan kahramanlar: Nurettin Göksu, Ahmet Çağlar, Mustafa Öz, Kerim Can Çörtebaşı, Hakan Kara, Ali Gül, Bayram Ertubay, Emre Demir, Çetin Sahan, Erhan Karabulut, Hüseyin Erdoğan, Mert Can Üçpınar, Muhittin Örnek, Mustafa Uludağ, Osman Şimşek, Ramazan Alipaşaoğlu, Recep Halil Gültekin, Samet Tenbel, Yılmaz Mutal, Hüseyin Demir, İsmail Mustafa Birol, Ahmet Elhıdır, Asim Akhoroz, Çetin Sayın, Nihat Şahin, Kadri Hakan Büyükdemirtaş, Muammer Uzun, Ali Erdoğan, Arif Ünver, Erdinç Süresoy, Fatih Orhan, Sait Taşçı, Hasan Hüseyin Çakır, Mehmet Şükrü Kıntaş, Yusuf Kızılçim, Metin Uzun.

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