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38 gün süren çalışmalar tamamlandı: Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü ulaşıma açıldı

Tünel boyu uzatma ve çeşitli çalışmalar nedeniyle 31 Temmuz'da kapatılan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü ulaşıma açıldı. 38 gün süren çalışmalar kapsamında boy uzatma ile birlikte Abant-Kaynaşlı kavşakları arasında yer alan 23 kilometrelik kesimde, İstanbul yönü viyadükler üzerindeki 4 adet genleşme derzinin değişimi yapıldı, beş adet derzin betonu yenilendi.

00:04 - 8/09/2024 Pazar
AA
Bolu Dağı Tüneli
Bolu Dağı Tüneli

Tünel uzatma, altyapı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, çalışmaların tamamlanmasıyla açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen tünel boyunun 67 metre uzatılması ile altyapı ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla 31 Temmuz'da kapatılan Abant-Kaynaşlı kavşakları arasında yer alan 23 kilometrelik kesimde, İstanbul yönü viyadükler üzerindeki 4 adet genleşme derzinin değişimi yapıldı, 5 adet derzin betonu yenilendi.

38 gün sonra trafik akışı yeniden başladı

İstanbul yönü sol taraftaki beton bariyerlerin değişimi gerçekleştirildi, her iki yöndeki viyadükler arasındaki tel örgülerin değişimi sağlandı. Tünel çıkışının 67 metre uzatıldığı İstanbul yönünde tünel içi elektromekanik sistemlerin bakımı yapıldı.

38 gün süren çalışmaların tamamlanmasının ardından Abant Kavşağı kesimindeki bariyer ve işaret levhalarının kaldırılmasıyla güzergahta trafik akışı yeniden başladı. Yolun açılmasıyla D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde oluşan yoğunluk da sona erdi.

Bu arada araç geçişine açılan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, dron ile görüntülendi.

Öte yandan yolu açma çalışmaları sırasında bölgede sağanak da etkili oldu.


Bolu Dağı Tüneli'nin 67 metrelik uzatma işleminin 27 metresi tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönündeki tüpünün uzatma çalışmaları kapsamında 67 metrelik çelik yapı imalatında 27 metre ilerleme sağladıklarını açıklayarak, "Toplam 256 metre uzunluğundaki forekazık imalatlarını bitirdik. Yine değişimini planladığımız 4 adet viyadük genleşme derzinden 3'ünde kaynak işlerini de tamamladık ve betonlarını attık. 4'üncü derzde kaynak çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca orta refüjdeki 3 bin 500 metrelik beton oto korkulukların 2 bin 800 metresini ve toplam 19 bin 400 metrekare olan viyadükler arası koruma ağının da tamamını yeniledik" dedi. Tünelde yapılan çalışmalar drone ile görüntülendi.


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