38 gün süren çalışmalar tamamlandı: Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü ulaşıma açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönündeki tüpünün uzatma çalışmaları kapsamında 67 metrelik çelik yapı imalatında 27 metre ilerleme sağladıklarını açıklayarak, "Toplam 256 metre uzunluğundaki forekazık imalatlarını bitirdik. Yine değişimini planladığımız 4 adet viyadük genleşme derzinden 3'ünde kaynak işlerini de tamamladık ve betonlarını attık. 4'üncü derzde kaynak çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca orta refüjdeki 3 bin 500 metrelik beton oto korkulukların 2 bin 800 metresini ve toplam 19 bin 400 metrekare olan viyadükler arası koruma ağının da tamamını yeniledik" dedi. Tünelde yapılan çalışmalar drone ile görüntülendi.