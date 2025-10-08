4 ayrı partiden 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı: Rozetlerini Erdoğan taktı

Siyasette transfer rüzgarı devam ediyor. Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçmesiyle başlayan süreç bugün de 4 ayrı partiden 7 belediye başkanın daha AK Parti'ye geçmesiyle devam etti. AK Parti'ye katılan belediye başkanlarının rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü bugün TBMM'de AK Parti Grup toplantısını gerçekleştirdi. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunun Erdoğan toplantının ardından AK Parti'ye yeni katılan isimlere rozetlerini taktı. CHP, DP, DEVA ve YRP'den ayrılan 7 belediye başkanı bugün itibarıyla AK Parti'ye geçti.
AK PARTİ'YE KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARI
AK Parti'ye katılan belediye başkanlarının rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı...