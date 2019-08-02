4 yıldız takan olmadı

Bir günlük Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Çok gizli gizlilik derecesindeki toplantı yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Bir süredir devam eden istişareler sonucu şekillenen kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın tarafından kamuoyuna açıklandı. YAŞ’da 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay da tuğgeneral/tuğamiralliğe terfi etti. 12 general ve amiralin görev süresi bir yıl uzatılırken 313 albay da 2 yıl temdit (uzatma) aldı. TSK’da 1 general yaş haddinden, 47 general ve amiral ise kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Kararlar 30 Ağustos itibariyle yürürlüğe girecek. Aynı tarihte TSK’da 241 olan mevcut general/amiral sayısı 233’e gerileyecek. TSK’nın komuta kademesinde ise bir değişiklik olmadı.

EMEKLİ EDİLEN 2 ORGENERALİN YERLERİNE ATAMA YAPILMADI

Yüksek Askeri Şura’da toplam 29 general ve amiral emekliye sevk edildi. Rütbe bekleme süresini tamamlayan Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş emekli olurlarken, iki orgeneralin yerine orgeneral ataması yapılmadı. Bu tabloda, ordu komutanlıklarında korgeneral rütbesi daha da ağırlık kazanmış oldu. 4 yıllık rütbe bekleme süresini dolduran Tümgeneral Hakan Atınç, terfi ya da temdit almayarak emekliye sevk edildi. Tuğgeneral Engin Durak da, rütbe bekleme süresinin ardından emekli edilen Kara Tuğgeneraller arasında yer aldı. Kara’da Tümgeneral Gürsel Yüz’ün yanı sıra, 21 tuğgeneral rütbe bekleme süresini doldurmaksızın emekliye sevk edildiler.

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KARARGAHTAN SEÇİLDİLER

YAŞ’ta Terfi edilen 14 general ve amiralin tamamı, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ertesi terfi ettirilmiş, rütbesinde 3 yılını doldurmuş general ve amirallerden seçildi. Kuvvetlerde 3 yıldız takan tek isim, Kara Kuvvetlerinde terfi bekleyen 6 tümgeneralden biri olan Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral İrfan Özsert oldu. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde 13 tuğgeneral/tuğamiral bir üst rütbeye terfi ettirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda tuğgeneraller Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Ömer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kurumahmut, Selami Aslan tümgeneralliğe yükseldi. Deniz Kuvvetleri’nde tek terfi gören isim tümamiralliğe terfi eden Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu oldu. Kuvvetlerde tuğgeneraller arasında tümgeneralliğe terfide Hava Kuvvetleri Komutanlığı öne geçti. Hava Kuvvetleri’nde 7 tuğgeneral tümgeneralliğe terfi etti. Hava Tuğgeneraller Erdoğan Gür, İsmail Günaydın, İsmail Üner, Kutlay Demir, Ali Serin, Olcay Yılmaz ve Selçuk Aygün, tümgeneralliğe terfi ettirildiler. Terfi eden isimlerin daha çok karargahlarda görev yapanlardan tercih edildiği dikkat çekti.

İLK KEZ 1 VE 2 YILLIK GENERALLER EMEKLİ EDİLDİ

Yüksek Askeri Şura’da üç kuvvette toplam 34 general ve amiral, 4 yıllık rütbe bekleme süreleri beklenmeksizin emekliye sevk edildi. Bunlardan Kara Tuğgeneral Nadir Gündüz, henüz 1 yıllık tuğgeneraldi. Yine görevinde henüz iki yılı dolduran Kara Tuğgeneraller Kemal Kırış, Mustafa Barut ve Osman Dirmencioğlu ile Tuğamiral Şafak Duruer, kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. 5 Temmuz FETÖ darbe girişiminin hemen ardından Korgeneralliğe terfi ettirilen Hava Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Muhittin Fatih Sert de kadrosuzluktan emekli edilen isimler arasında yer aldı. Bu kararlarla YAŞ’ta ilk kez rütbesinde 2 ve 1 yıllık generaller emekli edilmiş oldu. Kara Kuvvetleri’nden Tuggeneral Nadir Gündüz geçen yıl tuğgeneralliğe terfi ederken bu yıl ise kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Bugüne kadar rütbe bekleme süresini doldurmayanlar emekli edilmiyorlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan değişen düzenlemeler dahilinde bu yetkisini de ilk kez kullanmış oldu.

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HAVA’DA 11 GENERAL EMEKLİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 11 general emekli oldu. Rütbe bekleme süresini dolduran Korgeneraller Nihat Kökmen, Yılmaz Özkaya’nın yanı sıra rütbesinde 3 yılı geride bırakan Korgeneral Muhittin Fatih Sert emekli edildi. Rütbe bekleme süresini dolduran generallerden Tümgeneral Ali Çetinkaya ile Tuğgeneraller Ahmet Biçer, İmdat Bahri Biber, Ersin Eser emekli oldular. Tuğgeneral Ahmet Biçer, Referandum mitingi için Balıkesir’e giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Bandırma 6. Ana Jet Üssü’nde, başbakanlar için uygulanan protokolün aynısı ile askerî törenle karşıladığı için eleştiri oklarına hedef olmuştu. Kuvvetlerde terfi alamayan 12 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı. Hava Kuvvetleri’nde görev süresi uzatılan tek isim, Hava Kuvvetleri Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu oldu. Sadece bir tuğamiralin terfi ettiği Deniz’de 8 amiral emekli oldu.

Kararları onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şura toplantısının ardından alınan kararları imzaladı. Erdoğan Dijital Medya hesabından, Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzalamasına ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından takdim edilen Şura kararlarını Erdoğan'ın imzalaması sırasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de hazır bulundu.

Özel Defter’de ‘beka’ vurgusu

YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı: "2019 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde, şura üyeleri olarak huzurunuzdayız. Bu seneki şura toplantımızı, Doğu Akdeniz ve Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere vatanımızın bekasına, milletimizin bütünlüğüne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde icra ediyoruz. 15 Temmuz ihaneti sonrasında aldığımız tedbirler sayesinde, disiplini, motivasyonu, caydırıcılığı ve hareket kabiliyeti artan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu asimetrik tehditler karşısında en büyük teminatımızdır. Şura çalışmalarımızın, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, zatıalinize ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhun şad olsun."

Araziden karargaha

Kara Kuvvetleri’nde 23 albay tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Bu albayların sadece 2’si kurmaylar arasından seçildi. Piyade Kurmay Albay Mehmet Cafer Aksoytürk ile Topçu Kurmay Albay Hikmet Yokarıbaş, tuğgeneral oldu. Kalan 21 albay ise sınıf subayları arasından terfi ettirildi. Kara Kuvvetleri’nde tuğgeneralliğe terfi ettirilen albayların büyük çoğunluğu piyadelerden, komando ağırlıklı ve sınıfında başarı gösteren albaylar arasından seçildi. Ayrıca bir mühendis bir de hakim albay terfi aldı. Kara Kuvvetleri’ndeki terfilerin, TSK’nın halen devam eden Pençe Harekatı, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatlarının yanı sıra, Fırat’ın doğusuna harekat hazırlığı da göz önüne alınmak suretiyle yapıldığı görüldü. Terfi eden albayların çoğunun halen arazide görev yapan isimler arasından seçildiği gözlendi.

S-400’ler için general seviyesi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 8’i kurmay olmak üzere toplam 11 Albay tuğamiralliğe terfi aldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda biri kurmay olmak üzere toplam 6 albay tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Hava Kuvvetleri’nde terfi alan albaylardan biri Hava Savunma sınıfından atandı. Hava Savunma Kurmay Albay Ender Kartal tuğgeneralliğe terfi ettirildi. S-400’lerin gelmesinin ardından bir hava savunma albayın tuğgeneralliğe terfi ettirilmiş olması YAŞ’ın dikkat çeken ayrıntılarından oldu. Kuvvetlerde sadece bir tabip terfisi yaşandı. Hava Tabip Albay Durmuş Aydemir, Tuğgeneralliğe terfi etti. Terfi alan isimlerin yeni görev yerleri kısa sürede belirlenerek önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayımlanacak.



