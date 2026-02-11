Yeni Şafak
40 yıl 10 ay hapis cezası bulunuyordu: Firari göçmen kaçakçısı yakalandı

40 yıl 10 ay hapis cezası bulunuyordu: Firari göçmen kaçakçısı yakalandı

21:1511/02/2026, Çarşamba
DHA
Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

İzmir’in Çiğli ilçesinde, “göçmen kaçakçılığı” suçundan 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü N.E., polis ekiplerince yakalandı. Hakkında ayrıca “dolandırıcılık”, “yağma” ve “suç örgütü üyeliği” suçlarından dosya bulunduğu öğrenilen N.E. gözaltına alındı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 40 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü N.E., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.E., yakalanarak gözaltına alındı. N.E.'nin ayrıca, 'dolandırıcılık', 'yağma' ve 'suç örgütü üyeliğinden hakkında dosya bulunduğu öğrenildi. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.


