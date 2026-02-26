40 yıllık mağduriyet! Kimlikteki o ifade hayatlarını gölgeliyor: "Bize bir çare bulun"

"40 yıldır burada yaşıyoruz. Defalarca başvuru yaptık, 'size dönüş yapacağız' denildi ama yıllardır bekliyoruz. En son Hakkari'ye gittik, yine sonuç alamadık. Hastanede 'vatansız kimliği' denilince utanıyoruz, kalabalık içinde rencide oluyoruz. Annemin sağlık sorunları var, ameliyatlar geçirdi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi sürecinde de zorlandık. Buradaki öğretmenlerin iyi niyeti sayesinde 8 yıl boyunca kimliksiz okudum. Kimliğimiz olmadığı için eğitim hayatımız da yarım kaldı. Babam 2008 yılında vefat etti, o günden beri daha da zor durumdayız"