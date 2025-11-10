41 yıllık evli çınarlar umreden döndü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirdiği “41 Yıllık Evli Çınarlarımız Kutsal Yolculukta” projesiyle kutsal topraklara ziyarette bulunan yüzlerce çift unutulmaz anlar yaşadı. Katılımcılar hem manevi bir yolculuk geçirdiklerini hem de büyükşehirin kendilerine sunduğu değeri bir kez daha hissettiklerini dile getirdi. Bu duygularla dönen umre kafilesi, Gaziantep’e huzur, minnet ve dua dolu anılarla geri döndü.

Yavuzeli ilçesinden Hatice Ermeç, umre ziyaretinin çok güzel geçtiğini belirterek, “Umre ziyaretimiz rüya gibiydi. Her şey dört dörtlüktü, otellerimizden hocalarımıza kadar herkes bize çok hürmet etti. Hiçbir isteğimiz geri çevrilmedi. Cennet gibiydi her yer. Böyle bir hizmeti sunan başkanımız Fatma Hanım’a, Belediye personeline ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.