5 yıl sonra çenesine kavuştu

Yunanistan, Avrupa’ya geçmek isteyen mültecilere sınırda kurşun yağdırıp çırılçıplak soyarak işkence ederken Türkiye her fırsatta mazlumların imdadına koşuyor. Suriye’deki bombardımanda çenesinin yarıya yakınını kaybeden Halid Recep el-Dalad’ın hikayesi bu örneklerden sadece biri. Suriyeli Dalad, 5 yıl önce evlerine düşen bomba sonucu ağır yaralandı ve çenesinin yüzde 40’nı kaybetti. Yaşadığı bu olay yüzünden 5 yıldır sadece sıvı gıdalarla beslenebiliyordu ve katı besin maddeleri alamadığı için güçsüzleşmişti. Dalad’ın yaşadığı diğer problem ise toplum içindeyken görünüşünden dolayı kendisine kötü davranılmasıydı. Aynı zamanda konuşma ve yutma fonksiyonlarında da sorun yaşıyordu. Ülkesindeki iç savaş şartlarından ötürü derdine derman bulumayan Dalad’ın hayatı, Türkiye sınırına gelerek Kızılay’dan yardım istemesiyle değişti.

ANKARA’YA GETİRİLDİ

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük’ün sınır bölgesine yaptığı bir ziyareti esnasında durumu tespit edilen Dalad, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Suriye sınırından Türkiye’ye geçirilerek tedavi için Ankara’da Gazi Üniversitesi Hastanesi’ne getirildi. Yaklaşık 8 ay süren teşhis ve tedavi süreci, Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi ekibi tarafından takip edildi. Ameliyat öncesi ve sonrasında Dalad’ın ailesiyle iletişim kurması sağlandı, gerekli dil desteği de tedarik edilerek süreç hakkında yakınlarına bilgilendirmeler yapıldı; psikososyal destek verildi.

BACAKTAN DOKU NAKLİ

Gazi Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü’nde gerekli tetkikler yapıldıktan sonra Dalad’a çene doku nakli yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 10 saat süren ameliyatta Dalad’ın bacağından alınan kemik ve doku ile yeni bir çene oluşturuldu. Dalad artık rahatça yemek yiyip nefes alabiliyor. Tedavisi için umudunu hiçbir zaman yitirmeyen Dalad, yeni görünümünün sevincini Suriye’deki yakınlarıyla da görüntülü konuşma yaparak paylaşıyor. Dalad, yakın zamanda Suriye’ye dönerek sevdiklerine kavuşacağı anı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Kızılay yöneticisi Alper Küçük, “Halid Recep’e yaptığımız bu dokunuş sadece onu değil çocuklarını ve ailesini de çok mutlu edecek. Bir dokunuş bin hayat diyoruz” ifadelerini kullandı.

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