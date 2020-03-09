Gündem 5 yıl sonra çenesine kavuştu
ANKARA

5 yıl sonra çenesine kavuştu

Suriye’de bombardımanda çenesinin yarısını kaybeden Halid Recep el-Dalad Ankara’da şifa buldu. 5 yıldır sıvı gıdalarla beslenebilen Dalad’ın bacağından alınan kemik ve doku ile yeni çene oluşturuldu. Artık kolayca yemek yiyip nefes alabilen Dalad, yeni yüzünün sevincini Suriye’deki yakınlarıyla da görüntülü konuşma yaparak paylaşıyor.

Yasemi Asan Yeni Şafak
Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük’ün bizzat ilgilendiği Suriyeli Halid Recep el-Dalad, Türk doktorların başarılı operasyonuyla çenesine kavuştu.
Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük’ün bizzat ilgilendiği Suriyeli Halid Recep el-Dalad, Türk doktorların başarılı operasyonuyla çenesine kavuştu.

Yunanistan, Avrupa’ya geçmek isteyen mültecilere sınırda kurşun yağdırıp çırılçıplak soyarak işkence ederken Türkiye her fırsatta mazlumların imdadına koşuyor. Suriye’deki bombardımanda çenesinin yarıya yakınını kaybeden Halid Recep el-Dalad’ın hikayesi bu örneklerden sadece biri. Suriyeli Dalad, 5 yıl önce evlerine düşen bomba sonucu ağır yaralandı ve çenesinin yüzde 40’nı kaybetti. Yaşadığı bu olay yüzünden 5 yıldır sadece sıvı gıdalarla beslenebiliyordu ve katı besin maddeleri alamadığı için güçsüzleşmişti. Dalad’ın yaşadığı diğer problem ise toplum içindeyken görünüşünden dolayı kendisine kötü davranılmasıydı. Aynı zamanda konuşma ve yutma fonksiyonlarında da sorun yaşıyordu. Ülkesindeki iç savaş şartlarından ötürü derdine derman bulumayan Dalad’ın hayatı, Türkiye sınırına gelerek Kızılay’dan yardım istemesiyle değişti.

ANKARA’YA GETİRİLDİ

  • Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük’ün sınır bölgesine yaptığı bir ziyareti esnasında durumu tespit edilen Dalad, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Suriye sınırından Türkiye’ye geçirilerek tedavi için Ankara’da Gazi Üniversitesi Hastanesi’ne getirildi. Yaklaşık 8 ay süren teşhis ve tedavi süreci, Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi ekibi tarafından takip edildi. Ameliyat öncesi ve sonrasında Dalad’ın ailesiyle iletişim kurması sağlandı, gerekli dil desteği de tedarik edilerek süreç hakkında yakınlarına bilgilendirmeler yapıldı; psikososyal destek verildi.

BACAKTAN DOKU NAKLİ

Gazi Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü’nde gerekli tetkikler yapıldıktan sonra Dalad’a çene doku nakli yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 10 saat süren ameliyatta Dalad’ın bacağından alınan kemik ve doku ile yeni bir çene oluşturuldu. Dalad artık rahatça yemek yiyip nefes alabiliyor. Tedavisi için umudunu hiçbir zaman yitirmeyen Dalad, yeni görünümünün sevincini Suriye’deki yakınlarıyla da görüntülü konuşma yaparak paylaşıyor. Dalad, yakın zamanda Suriye’ye dönerek sevdiklerine kavuşacağı anı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Kızılay yöneticisi Alper Küçük, “Halid Recep’e yaptığımız bu dokunuş sadece onu değil çocuklarını ve ailesini de çok mutlu edecek. Bir dokunuş bin hayat diyoruz” ifadelerini kullandı.

Onlar da bizim çocuklarımız
DÜNYA
Onlar da bizim çocuklarımız
Tansiyon yükseldi

Tansiyon yükseldi

​CHP'li Özkoç'un sözleri İBB Meclisi'ni de karıştırdı.
Tokalaşmadı!

Tokalaşmadı!

​Erdoğan'dan koronavirüs önlemi.
Koronavirüs mü daha öldürücü influenza mı

Koronavirüs mü
daha öldürücü
influenza mı

Sadece ABD'de 3 ayda 8 bin 200 kişi öldü.
Eğitim sistemini değiştirdi!

Eğitim sistemini değiştirdi!

Okullar kapatılsa da öğrenim devam ediyor.
Burası bizim toprağımız!

Burası bizim toprağımız!

Türk polisi BM güçlerine müdahale etti.
İki korkum var!

İki korkum var!

Soylu, depremde kilitlenen telefon hatlarını hatırlattı.

Maç tekrar edilsin!

Maç tekrar edilsin!

Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu.
Yüreklerin ağza geldiği o an

Yüreklerin ağza geldiği o an

​Küçük çocuklar arabaların hızla geçtiği yolda direğe çıktı.
3 ülkeyi vuracak!

3 ülkeyi vuracak!

İlk gününde milyarlarca dolar kayba yol açtı.
110 bini aştı

110 bini aştı

İşte ülke ülke koronavirüste son durum...
'Virüs' uydudan <br>görüntülendi!

'Virüs' uydudan
görüntülendi!

Mekke'den Pekin'e, Tokyo'dan Milano'ya en kalabalık kentlerin son hali.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Küçük çocuğa tokat atması yürekleri sızlatmıştı.
Ülke iflasını duyurdu

Ülke iflasını duyurdu

​Başbakan halka seslendi: Dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda ilerliyoruz.
Bir aile daha!

Bir aile daha!

6 yıl aradan evladına sarıldı...
1 varil petrole<br>1 kasa domates!

1 varil petrole
1 kasa domates!

​Petroldeki rekor düşüş Rus ekonomisini vurdu.
'Lütfen yayalım!'

'Lütfen yayalım!'

​Bakan Koca '14 gün' kuralını hatırlatıp maddeleri sıraladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.