Gündem 500 bin TL ödülle aranıyordu Gri kategoriye bir çizik daha
ŞIRNAK

500 bin TL ödülle aranıyordu: Gri kategoriye bir çizik daha

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristlerden birinin sözde Şırnak bölgesinde Botan Eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesinde 500 Bin TL'ye kadar ödülle Gri kategoride aranan Mehdi Uysal olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
500 bin TL ödülle aranıyordu: Gri kategoriye bir çizik daha
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Şırnak Bestler/Dereler bölgesinde 22 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen operasyonda, J-SİHA/İHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Şırnak bölgesinde Botan Eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesinde 500 Bin TL’ye kadar ödülle Gri kategoride aranan Zagros Cudi kod adlı Mehdi Uysal olduğu tespit edildi.

Mehdi Uysal
DHA
Mehdi Uysal

KATILDIĞI EYLEMLER

  • Teröristin, 2015-2016 yıllarında Şırnak Merkez İsmetpaşa ve Cumhuriyet mahallelerinde çukur/barikat eylemlerine aktif olarak katıldığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, "Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlara, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edilecektir" dedi.

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