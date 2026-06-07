500 gençle Türkiye'nin güvenliğini konuştular

"Gençler, Terörsüz Türkiye'nin başarılı olmasını istiyorlar, bunu savunuyorlar. NATO üyeleri içerisinde en çok terör tehdidi ile karşı karşıya kalan belki müttefiklerinden hak ettiği desteği de bulamayan bir Türkiye tablosunda gençler, Türkiye'nin artık terörü geride bırakmasını istiyor. Bunu başarmamız için elbette hepimizin sağduyuya ihtiyacı var, hepimizin kolay tahrik olmadan meselelere yaklaşmaya ihtiyacı var. Ancak bu şekilde 'Terörsüz Türkiye' hedefinin mümkün olacağını düşünüyoruz."