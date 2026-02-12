5.5 milyon kişi yalnız

Türkiye’de tek kişilik hane halkı sayısı artışını sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 itibarıyla yalnız yaşayan kişi sayısı 5 milyon 523 bin 321’e yükseldi. Böylece son 10 yılda tek kişilik hanelerde yüzde 66,5 oranında artış kaydedildi.

Toplam hane halkı sayısı geçen yıl 26 milyon 977 bin 795 olarak belirlenirken, tek başına yaşayanların sayısındaki yükseliş özellikle 2020 ve 2021 yıllarında dikkat çekti. Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020’de sayı 4 milyon 404 bin 997’ye, 2021’de ise 4 milyon 781 bin 600’e çıktı. Sonraki yıllarda artış eğilimi devam etti ve 2025’te 5,5 milyonu aştı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE YOĞUNLAŞTI

Verilere göre yalnız yaşayanların en fazla olduğu il 981 bin 614 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul’u 400 bin 484 ile Ankara, 375 bin 380 ile İzmir, 206 bin 905 ile Antalya ve 192 bin 914 ile Bursa izledi. Adana, Mersin, Konya, Balıkesir ve Kocaeli de tek kişilik hanelerin yoğun olduğu iller arasında yer aldı. Söz konusu 10 büyükşehirde yaşayan tek kişilik hane sayısı 2 milyon 768 bin 625’e ulaştı. Bu rakam, Türkiye’de yalnız yaşayanların yarıdan fazlasına karşılık geliyor. Tek kişilik hane sayısının en düşük olduğu iller ise 6 bin 128 ile Bayburt, 7 bin 157 ile Ardahan ve 8 bin 274 ile Hakkari olarak kayıtlara geçti.

Nüfusun yüzde 6,4’ü köylerde yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülke nüfusu 2025 yılında bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168’e yükseldi. Nüfusun yüzde 93,6’sı il ve ilçe merkezlerinde yaşarken, belde ve köylerde ikamet edenlerin oranı yüzde 6,4’e geriledi.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların sayısı 80 milyon 555 bin 475 olarak kaydedildi. 2024’te yüzde 93,4 olan kent nüfusu oranı, 2025’te yüzde 93,6’ya çıktı. Buna karşılık 30 büyükşehir dışındaki illerde belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 6,6’dan yüzde 6,4’e düştü.

KIRSAL NÜFUS AZALIYOR

Belde ve köylerde yaşayanların sayısı geçen yıl yüzde 2,1 azalarak 5 milyon 536 bin 693’e geriledi. Bu sayı 2024’te 5 milyon 657 bin 686 olarak kaydedilmişti. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfusun en yüksek olduğu il, 15 milyon 754 bin 53 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul, tek başına Türkiye nüfusunun yüzde 18,3’ünü barındırdı. En düşük merkez nüfus ise 40 bin 845 kişiyle Ardahan’da görüldü. Kırsal nüfusun en yüksek olduğu il 284 bin 162 kişiyle Afyonkarahisar olurken, en düşük kırsal nüfus 28 bin 45 kişiyle Tunceli’de kaydedildi.

36 ilde kadınlar daha fazla

2025 itibarıyla Türkiye’de erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434, kadın nüfus ise 43 milyon 32 bin 734 olarak hesaplandı. Bir önceki yıl 33 ilde kadın nüfusu erkeklerden fazla iken, bu sayı 2025’te 36’ya yükseldi. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Samsun, Kayseri, Eskişehir, Erzurum, Sivas ve Trabzon kadın nüfusunun fazla olduğu iller arasında yer aldı.















