Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
56 ilde tefeci ve dolandırıcılara operasyon: 166 şüpheli yakalandı

56 ilde tefeci ve dolandırıcılara operasyon: 166 şüpheli yakalandı

08:5327/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Güvenlik güçlerimiz, operasyon düzenledi.
Güvenlik güçlerimiz, operasyon düzenledi.

56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen 'Kuyu-46' operasyonlarında 166 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu, 20 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Ayrıca sahte plaka basılan bir atölye deşifre edildi.


YouTube
56 ilde tefeci ve dolandırıcılara operasyon: 166 şüpheli yakalandı
Gündem
27 Kasım, Çarşamba

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Batman, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince “KUYU-46” operasyonları düzenlendi.


Yakalanan şüphelilerin; tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik, resmi ve özel belgede sahtecilik, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; 20 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Ayrıca sahte plaka basılan bir atölye deşifre edildi.


#Operasyon
#Kuyu-46
#Adana
#Afyonkarahisar
#Ağrı
#Ankara

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AFAD sözleşmeli 1000 arama ve kurtarma personeli alımı yapacak