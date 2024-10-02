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Mersin'de 21 milyon TL haksız kazanç sağlayan tefecilere operasyon: 5 tutuklama

Mersin'de 21 milyon TL haksız kazanç sağlayan tefecilere operasyon: 5 tutuklama

09:362/10/2024, Çarşamba
IHA
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Teknik ve fiziki takibin ardından polis tefeci şebekesine Tarsus ve Silifke İlçelerinde eş zamanlı operasyon yaptı.
Teknik ve fiziki takibin ardından polis tefeci şebekesine Tarsus ve Silifke İlçelerinde eş zamanlı operasyon yaptı.

Mersin polisinin yaptığı çalışmada faizle para vererek 21 milyon 354 bin TL haksız kazanç sağlayan tefeci çetesi çökertildi, yakalanan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ekonomik olarak zor duruma düşen kişilere yüksek faizle para vererek tefecilik yapan şüphelilerle ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 37 kişiden 21 milyon 354 bin TL haksız kazanç sağlayan şebeke belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından polis tefeci şebekesine Tarsus ve Silifke İlçelerinde eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adresler de yapılan aramada suçtan elde edildiği ve suçun işlenmesinde kullanıldığı değerlendirilen 70 bin TL, USB bellekler, tapu çıktıları, kuru sıkı tabanca ve silah mühimmatları, borçlu bilgilerinin yazılı olduğu ajanda, icra takip dosyaları, çek yaprakları, sahte el yapımı parfümler, isim yazılı borçlu listeleri, başkalarına ait kredi kartları ile boş senetler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 7'si ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı. Bir şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

#Mersin
#Tefeci
#Tarsus

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