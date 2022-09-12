Gündem 59 milyar liralık yatırım 2 yılda tamamlanacak
BİLECİK

5.9 milyar liralık yatırım 2 yılda tamamlanacak

Serel Seramik'in Bilecik Söğüt'te temelini attığı vitrifiye ve karo seramik fabrikası iki yılda tamamlanacak.

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Rümeysa Öztürk Yeni Şafak
5.9 milyar liralık yatırım 2 yılda tamamlanacak
Gaye Akçen.

Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı Gaye Akçen, 320 milyon avroluk (5 milyar 872 milyon TL) yatırımla üretime geçecek tesiste 2 bin 900 kişinin çalışacağını söyledi.

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Akçen, ''2 yılda tamamlayacağımız Söğüt'teki fabrikamız 700 bin metrekare açık alanıyla Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası olacak. Bilecik ve Manisa yatırımlarıyla birlikte Serel Seramik yıllık 2.5 milyon adet vitrifiye ve 12 milyon metrekare yer duvar karo seramiği üretim kapasitesine kavuşacak" dedi.

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