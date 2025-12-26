6 bin fotoğraf yarıştı

Albayrak Medya’nın dijital markası Skyroad’un “Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet” temasıyla bu yıl altıncısını düzenlediği fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. Dünyanın dört bir yanından 6 bin fotoğrafın gönderildiği yarışmada Sare Kural, “Yeşil Cami” eseriyle “Profesyonel Seyahat Fotoğrafları” kategorisinde birinci oldu. “Cep Telefonu Fotoğrafları” kategorisinde birinciliği “Çölde Direniş” başlıklı fotoğrafıyla Fatma Şehnaz Aydoğdu, “Drone Fotoğrafları” dalında birinciliği “Nemrut Dağı” çalışmasıyla Songül Geyik kazandı.
Albayrak Medya'nın dijital markası Skyroad'un "Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet" temasıyla bu yıl altıncısını düzenlediği "Skyroad ile Keşfet" fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. Jüri tarafından 6 bin eser arasından seçilen eserlerin sahibine ödülleri, düzenlenen törenle takdim edildi. Eminevim, İstikbal, Lifebox, VakıfBank ve Yıldız Holding’in ana sponsorluğunda, Turkish Airlines’ın ulaşım sponsoru, Türk Telekom’un ise iletişim sponsoru olduğu yarışma, güçlü kurumsal destek yapısıyla da dikkat çekti.
HİKAYESİ OLAN İŞLERİN YANINDAYIZ
Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, ödül töreninde yaptığı konuşmada, ilk günden bugüne sosyal sorumluluk projeleriyle de insanlara dokunmaya çalıştıklarını söyledi. Bugünlere gelmelerinde en büyük sebebin destekçileri olduğunu belirten Hanönü, "İlk günden bugüne kadar ödül törenimize emek, katkı veren bütün ekip arkadaşlarıma ve jürimize teşekkür ediyorum" dedi.
Skyroad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kılıçarslan da yarışmanın artık geleneksel bir hale geldiğini vurgulayarak fotoğrafçı Ara Güler'le olan bir anısına değinerek şunları söyledi: "'Ben ünsiyet kurmadığım herhangi birini, bir mekanı ya da bir durumu hayatım boyunca hiç çekmedim' demişti. Fotoğrafı sanat yapacak şey de varsa bence bütün sanatlar için ünsiyet kurma başarısıdır." Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan Özşahin ise bu yılın önceki yıllardan farklı olduğunu vurgulayarak, “Yapay zekâ ve teknoloji, görsel üretim konusunda inanılmaz bir hızla bambaşka bir noktaya geldi. Çok etkileyici görüntüler üretebiliyor. Ama bir şeyi hâlâ yapamıyor: Bir anın içinde bulunamıyor, bir duygunun parçası olamıyor, bir hatıraya tanıklık edemiyor” ifadelerini kullandı.
ALTI BİN FOTOĞRAF YARIŞTI
Yarışmaya bu yıl 6 bin fotoğrafla başvuru yapıldı. Proje danışmanlığını Ömer Lekesiz'in üstlendiği jüride yer alan Anadolu Ajansı kıdemli foto muhabiri Elif Öztürk, fotoğraf sanatçıları Mustafa Yılmaz ve İsmail Küçük, Reuters foto muhabiri Ümit Bektaş ve manzara fotoğrafçısı İlhan Eroğlu kazananları belirledi. İbrahim Öner, “Tarihin Önünde Antrenman” adlı çalışmasıyla “Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü”ne değer görüldü. "Cep Telefonu Fotoğrafları" kategorisinde birinciliği "Çölde Direniş" başlıklı fotoğrafıyla Fatma Şehnaz Aydoğdu, ikinciliği de "Deniz Kenarında Özgürlük" fotoğrafıyla Eda Selin İskender elde etti. "Drone Fotoğrafları" dalında birinciliği Adıyaman'dan "Nemrut Dağı" çalışmasıyla Songül Geyik, ikinciliği de Afyonkarahisar'dan "Afyon Kalesi" çalışmasıyla Emrullah Akgün kazandı. "Profesyonel Seyahat Fotoğrafları" kategorisinde ise "Yeşil Cami" fotoğrafıyla Sare Kural birinci, "Yıldırım" fotoğrafıyla da Hamdi Yaman ikinci oldu. Yarışmacılar ödüllerini Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Albayrak Medya Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen ve Yıldız Holding Kurumsal İletişim Lideri Yeliz Kara’nın elinden aldı.