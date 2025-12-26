6 bin fotoğraf yarıştı

Albayrak Medya'nın dijital markası Skyroad'un "Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet" temasıyla bu yıl altıncısını düzenlediği "Skyroad ile Keşfet" fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. Jüri tarafından 6 bin eser arasından seçilen eserlerin sahibine ödülleri, düzenlenen törenle takdim edildi. Eminevim, İstikbal, Lifebox, VakıfBank ve Yıldız Holding’in ana sponsorluğunda, Turkish Airlines’ın ulaşım sponsoru, Türk Telekom’un ise iletişim sponsoru olduğu yarışma, güçlü kurumsal destek yapısıyla da dikkat çekti.

Skyroad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kılıçarslan da yarışmanın artık geleneksel bir hale geldiğini vurgulayarak fotoğrafçı Ara Güler'le olan bir anısına değinerek şunları söyledi: "'Ben ünsiyet kurmadığım herhangi birini, bir mekanı ya da bir durumu hayatım boyunca hiç çekmedim' demişti. Fotoğrafı sanat yapacak şey de varsa bence bütün sanatlar için ünsiyet kurma başarısıdır." Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan Özşahin ise bu yılın önceki yıllardan farklı olduğunu vurgulayarak, “Yapay zekâ ve teknoloji, görsel üretim konusunda inanılmaz bir hızla bambaşka bir noktaya geldi. Çok etkileyici görüntüler üretebiliyor. Ama bir şeyi hâlâ yapamıyor: Bir anın içinde bulunamıyor, bir duygunun parçası olamıyor, bir hatıraya tanıklık edemiyor” ifadelerini kullandı.