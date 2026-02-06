6 Şubat'ta İHA'lar 2500 saat uçtu

Anadolu Ajansının (AA) “Asrın felaketinden asrın inşasına” uzanan süreci ele alan “UMUT HEP VAR” belgeseli kapsamında hazırlanan dosya haberde Bayraktar, deprem bölgesinde hayata geçiridkleri çalışmaları anlattı. Bayraktar, Baykar tarafından üretilen insansız hava araçlarının afet dönemlerinde etkin şekilde kullanıldığını belirterek, Akıncı ve Bayraktar TB2’nin deprem bölgesinde 2500 saatin üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini söyledi. İlk günlerde hava şartlarının son derece olumsuz olduğuna dikkati çeken Bayraktar, “Özellikle Akıncı ilk gün hava muhalefeti çok yoğun olduğundan, neredeyse hiçbir hava aracı uçamayacak halde olduğunda, meteorolojinin en kötü olduğu günde Akıncı ilk andan itibaren görev aldı" ifadelerini kullandı. Deprem sonrası barınma ihtiyacının en öncelikli başlıklardan biri olduğunu vurgulayan Bayraktar, Baykar, T3 Vakfı ve Can Sağlığı Vakfı ekipleriyle birlikte sahada ihtiyaçları yerinde tespit ettiklerini anlattı. Bu kapsamda kalıcı konut projesini hayata geçirdiklerini belirten Bayraktar, “Devletimize bağışlamak üzere en fazla hasar gören 3 ilimizde 1012 konut inşa etmeye başladık. Bunu da bir konut seferberliği olarak duyurduk” dedi. Deprem sonrası toplumun gösterdiği dayanışmanın önemine de değinen Bayraktar, gençlere seslenerek, “Genç kardeşlerimin özellikle hayallerini, ufuklarını hiç daraltmamasını tavsiye ediyorum” diye konuştu.