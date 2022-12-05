6’lı masa AYM’yi Meclis’in üstünde konumlandırıyor: Bekir Bozdağ'dan öneriye tepki

CHP’nin başını çektiği 6’lı masanın hazırladığı Anayasa değişikliği teklifinde Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yetkilerini arttıran düzenlemeler öngörüldüğü ortaya çıktı.

Taslakta AYM’nin görevlerini düzenleyen 148. madde değiştiriliyor. Kanunların iptali için AYM’ye dava açabilecekler arasında Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler de ekleniyor.

6’lı masanın ortakları, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi’ni 28 Kasım’da açıklamıştı.

BİREYSEL BAŞVURU İLE İPTAL KARARI

Ayrıca bireysel başvuru yolunda da kanunların iptal edilmesi konusunda AYM’ye yetki veriliyor. Teklifle “Bireysel başvuruda, bir temel hakkın ihlalinin kanun veya kanun hükmünde kararname hükümlerinden kaynaklandığı kanaatine varılması halinde, Genel Kurul’ca bu kanun ya da kanun hükmünde kararname hükmünün iptaline karar verilebilir” deniyor.

BOZDAĞ’DAN ÖNERİYE TEPKİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu önerilere tepki gösterdi. Konuyla ilgili soruları cevaplandıran Bozdağ, şu uyarılarda bulundu: “AYM, Anayasa’ya göre kanunların ve Cumhurbaşkanı kararnameleriyle İç Tüzük’ün Anayasa’ya uygunluk denetimini yapar. Vatandaşlarımız defi yoluyla bir davada kanun hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğuna inanırsa ve bunu da mahkeme ciddi görürse mahkemenin müracaatı üzerine de AYM bunu görüşüp iptal edebilir.”

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MECLİS’İN YERİNE TAŞIYACAKLAR

“Masanın getirdiği önerinin kabul edilmesi halinde ise bireysel başvuru geldiği zaman AYM eğer burada hak ihlali kanundan kaynaklanıyorsa o kanunu doğrudan iptal etme hakkı veriyor. Başvuru şartına bile gerek kalmaksızın AYM kanun hükümleri iptal edebilecek. Böyle bir düzenleme yargısal aktivizmin önünü açar. AYM, Meclis’in yasama yetkisini buradaki bu yöntemi kullanarak daralttıkça daraltır. AYM’yi Meclis’in yerine neredeyse taşıyacak sınırı belli olmayan çok geniş bir yetkiyi AYM veriyor.”