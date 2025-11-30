Yeni Şafak
7 işçinin öldüğü parfüm tesisinin sahibi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Kocaeli'de parfüm dolum tesisinde çıkan yangın sonrası 7 işçi hayatını kaybetmesinin ardından tesisin sahibi Kurtuluş Oransal "kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme" suçlarından tutuklandı. Oransal, tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nde kalp krizi geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 7 işçinin yaşamını yitirdiği parfüm dolum tesisinin tutuklu bulunan sahibi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan tesiste 8 Kasım’da saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan, Hanım Gülek (52) ve vardiya amiri Tuncay Yıldız hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Yangına ilişkin hazırlanan ön raporda, işletmede parfüm üretimi sırasında etil alkolün kazana aktarımı esnasında statik elektrik boşalması veya elektriksel temas sonucu tutuşma meydana geldiği, bunun patlama ve ardından yangını tetiklediği belirtilmişti. Yaşanan faciaya ilişkin
"kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme"
suçlarından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 11 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında tesisin sahibi ve oğlunun da olduğu toplam 7 kişi tutuklanmış, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından parfüm dolum tesisinin yıkılması için çalışmalar başlamıştı. 12 gün sonra başlayan yıkım, güvenlik önlemleri kontrolünde yapılıyor.


Tutuklu fabrika sahibi kalp krizi geçirdi


Parfüm dolum tesisinde 7 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kurtuluş Oransal, fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Kalbi duran Oransal, cezaevinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülen Oransal’ın kalbi ikinci kez durdu. Doktorların tüm çabalarına rağmen Oransal hayatını kaybetti.



