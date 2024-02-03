7 MOSSAD muhbiri daha yakalandı

Türkiye’deki MOSSAD ajanlarına bir operasyon daha. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti, İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini belirledi. Çalışmalarda İsrail istihbarat servisinin, irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla Filistin uyruklu 6 kişiye yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf-video dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğü ortaya konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında MOSSAD’a çalışan 9 şüphelinin edindikleri bilgileri, özel dedektifler aracılığıyla MOSSAD'a sattığı tespit edildi.

ARAŞTIRMA ŞİRKETİ GİBİ TEMAS

MİT, Aralık 2022'de MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik operasyon düzenlemiş, yakalanan 68 kişi hakkında işlem yapılmıştı. Son operasyonun, önceki operasyonların devamı olduğu öğrenildi. İlk teması araştırma şirketi maskesi ile kurduğu saptanan MOSSAD’ın, görüştüğü her özel dedektifi ağına katmadığı, iş birliği kurmaya yatkın dedektiflerin tercih edildiği görüldü. MOSSAD’ın kuracağı ağda yer alacağı kişileri belirlemek için önce basit araştırma işleri verdiği, daha sonra bu görevlere gasp veya suikast gibi eylemleri de eklediği tespit edildi.

2 İLDE BASKIN

Şüphelilerin HTS kayıtları ve MASAK verilerinin incelenmesinde, belirlenen hedeflere yönelik adres tespiti, uçuş bilgileri gibi verileri maddi menfaat karşılığı MOSSAD'a aktardığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyeti İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliden 7'si yakalandı. Şüpheliler Seyit A.Y. ve Musa K.'nın aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığı öğrenildi. Şüphelilerin adresleri ve üst aramalarında, 3 ruhsatlı tabanca, 50 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.







