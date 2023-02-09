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70 bin çadır kuruldu: Her kurumdan personel sahada

Yüzyılın felaketinde kurtarma çalışmalarının yanında barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçları için de sahada mücadele sürüyor. Afet bölgesine 92 bin 738 aile yaşam çadırı sevk edilirken, bunlardan 70 bini kullanıma hazır hale getirildi. Kahramanmaraş’ta AFAD tarafından 12 Şubat Stadyumu'nda kurulan çadırkent havadan görüntülendi. Ayrıca 300 bin adet battaniye ve 123 bin 395 bin adet yatak bölgeye ulaştı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
12 Şubat Stadyumu çadırkent oldu.

12 Şubat Stadyumu çadırkent oldu.

Yüzyılın en büyük felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hem Türkiye’den hem yurt dışından birçok ekip 10 ili etkileyen depremin enkazlarında hayat kurtarmak için zamanla yarışıyor.

HER KURUMDAN PERSONEL SAHADA

AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet, Jandarma, UMKE, itfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, STK, gönüllüler, yerel destek ekipleri ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam 96 bin 670 personel, arama kurtarma çalışmaları için sahada çalışıyor. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör gibi iş makineleri olmak üzere toplamda 5 bin 434 araç sevk edildi.

İLK ETAPTA 92 BİN ÇADIR GİTTİ

Arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçları için de çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda afet bölgesine 92 bin 738 aile yaşam çadırı sevk edildi, bunların 70 bin 818’inin kurulumu tamamlandı. Ayrıca 300 bin adet battaniye ve 123 bin 395 bin adet yatak bölgeye gönderildi. Depremzedeler istedikleri takdirde bireysel olarak da talepte bulunurlarsa AFAD tarafından çadır temin edilip veriliyor.

Kızılay depremzedelere sıcak yemek dağıtıyor.

KENDİLERİ DE KURABİLİYOR

Bu vatandaşlardan biri olan Malatya’daki depremzedelerden Abdullah Gül, depremde evlerinin zarar gördüğünü belirterek, birçok akrabasının evinin yıkıldığını söyledi. Büyük acı yaşadıklarını anlatan Gül, “Oturduğumuz yerde şu an herkes dışarıda, biz de oraya çadır götürmeye çalışıyoruz. Allah devletimizden AFAD’dan razı olsun. Çadırımızı aldık, gidip hemen kuracağız” dedi.

Kan bağışı ve nakdi yardımlar e-Devlet’te

  • Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi depremzedelere yardım ulaştırmak ve bağış yapmak isteyen vatandaşlara güvenli yöntemler sunmak amacıyla e-Devlet Kapısı’nda iki yeni dijital hizmet geliştirdi. Kan vermek isteyenlere yardımcı olacak ilk hizmet, en yakın kan bağış merkezini öğrenmeyi sağlıyor. İkinci hizmetle ise nakdi bağışların güvenli bir şekilde depremzedelere ulaştırılması hedefleniyor. Vatandaşlar, AFAD’a ve Kızılay’a ait iki ayrı “Deprem Bağış Kampanyası” hizmetiyle kredi kartlarını kullanarak bağışta bulunabilecek.

Mobil mutfaklar çoğalıyor

Kızılay’dan 79 ikram aracı, 16 mobil mutfak, 1 mobil aşevi, 5 sahra mutfak, 2 mobil fırın, 86 hizmet aracı görevlendirildi. MSB’den 34 sahra mutfak, Jandarma’dan 2 mobil mutfak, 1 mobil fırın, AFAD ve İHH, Hayrat, Beşir, İnsiyatif derneklerinden ise 1’er adet mobil mutfak bölgeye sevk edildi.


#AFAD
#Kızılay
#Deprem
#Kahramanmaraş
#Çadır
17 dakika önce
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