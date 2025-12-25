7,5 aylık bebeğe nasıl kıydınız?

Antalya’da başlayan ve Denizli’de dehşete dönüşen olaylar zinciri, 7,5 aylık bir bebeğin hayata tutunma savaşına döndü. Antalya’da Murat Seçen ile 5 yıllık birlikteliğini sona erdiren G.B., iki çocuğundan büyüğünü babaannesine bırakarak 7,5 aylık oğlu U.C.S. ile Denizli’ye taşındı. Burada bir eğlence mekanında çalışmaya başlayan G.B., H.C.P. isimli bir kişiyle ilişki kurdu.

MERDİVENDEN DÜŞTÜ DEDİLER!

İddiaya göre olay gecesi anne G.B. ve erkek arkadaşı H.C.P. eve alkollü şekilde geldi. Evde kısa süre sonra ne yaşandığı tam olarak bilinmezken, 7,5 aylık bebek ağır şekilde darbedildi. Durumu giderek kötüleşen bebek, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Anne ve erkek arkadaşı, hastanede bebeğin “merdivenden düştüğünü” söyledi.

Murat Seçen

TUTUKLANDILAR

Ancak bu açıklama gerçeği gizleyemedi. Bir süre sonra vicdan azabına dayanamayan anne G.B., hastane polislerine gerçeği anlattı ve erkek arkadaşından şikayetçi oldu. Bunun üzerine anne ve H.C.P. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İÇ KANAMASI VAR

Hastanede tedavisi devam eden talihsiz bebeğin ise yapılan tetkiklerde kafatasında ve kaburgalarında kırıklar, ayrıca hayati risk taşıyan iç kanama tespit edildi. Henüz hayatının başındaki U.C.S., devlet korumasına alınarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

ÇOCUĞUMU İSTİYORUM

Antalya’da ikamet eden baba Murat Seçen ise olayı duyduktan sonra Denizli’ye geldi. Devlet tarafından koruma altına alınan bebeği göremeyen baba Murat Seçen, “Çocuğumun velayetini almak istiyorum. Bir tane çocuğuma bakıyorum, ikincisine de her türlü bakarım. Benim durumum yerinde. Eski eşimin yeni sevgilisi çocuğumu dövüyor. Devlet cezasını bana kesiyor. Benim bu darpla hiçbir alakam yok. Devlet korumaya alıyor ve çocuğumu göremiyorum” dedi.







