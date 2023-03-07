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75 yurdun hiçbiri yıkılmadı

Deprem bölgesindeki 11 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı 75 GSB yurdu bulunuyor. Depremden sonra bölgede bulunan hiçbir yurt yıkılmadı. Hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor.

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:00 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
İki büyük depremden sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) ait ülke genelindeki tüm yurtlar 850 bin kapasite ile depremzedelerin hizmetine açıldı.

İki büyük depremden sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) ait ülke genelindeki tüm yurtlar 850 bin kapasite ile depremzedelerin hizmetine açıldı.

Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) ait ülke genelindeki tüm yurtlar 850 bin kapasite ile depremzedelerin hizmetine açıldı. Öyle ki, yaşanan asrın felaketinden sonra yurtların sağlamlığı dikkat çekti.

Deprem bölgesindeki 11 ilde bakanlığa bağlı 75 GSB yurdu bulunuyor. Depremden sonra bölgede bulunan hiçbir yurt yıkılmadı. Hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor. Bunun yanı sıra bakanlık, depremden etkilenen şehirlerdeki yurt binalarında da güncel performans analizlerini sürdürerek hummalı bir şekilde çalışmalara devam ediyor.

47 BİN KİŞİ KONAKLIYOR

Bakanlık 11 ilde; GSB yurtları, gençlik merkezleri, spor tesisleri, gençlik kampları olmak üzere toplam 38 tesiste 47 bin 380 misafiri ağırlıyor. Yüzde 99 yerleştirme düzeyi ile hizmet veren bu yurtlar, daha önce yaşanan pandemi, yangın, sel vb. doğal afetlerde olduğu gibi şimdi de depremzedelerin imdadına yetişti.


#Gençlik ve Spor Bakanlığı
#Yurt
#Deprem
1 saat önce
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75 yurdun hiçbiri yıkılmadı
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