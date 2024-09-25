9. Uluslararası Gelibolu Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 29 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek "9. Uluslararası Gelibolu Maratonu" nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
Kilitbahir Kalesi önünden başlayarak Tarihi Alan'da gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında Tarihi Alan'da bir takım tedbirler alınacak.
Bu kapsamda 29 Eylül Pazar günü 06.00-15.00 saatleri arasında Kilitbahir Kalesi-Alçıtepe Köyü-Şehitler Abidesi yol istikameti trafiğe kapalı olacak.
Çanakkale Şehitler Abidesi'ne gitmek isteyen ziyaretçiler, Kabatepe-Alçıtepe-Seddülbahir-Morto Koyu istikametini kullanabilecek.