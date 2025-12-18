Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
92 bin 950 avroluk AB fonunu çarçur etmişler

92 bin 950 avroluk AB fonunu çarçur etmişler

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:0018/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sayıştay Başkanlığı’nın Muğla’nın CHP’li Bodrum Belediyesi’ne ilişkin 2024 Yılı Denetim Raporu, CHP’li belediyenin mali usulsüzlüklerini ortaya çıkardı. Sayıştay raporunda, en kritik bulgularından birisi Avrupa Birliği bağlantılı PRIMA/ Horizon 2020 Programı kapsamında belediyeye tahsis edilen 92 bin 950 avroluk fonun amacı dışında kullanılması oldu. Raporda, proje için şartlı ve tahsisli olarak verilen bu hibe, Türk Lirası’na çevrilerek belediyenin cari hesabına aktarıldı ve harcandı. Sayıştay, bu uygulamanın hibe sözleşmesine aykırı olduğunu, geri istenmesi gibi yaptırımları gündeme getirebileceğini kayda geçirdi.


BAŞKANIN ŞAHSİ HESABINA REKLAM

Sayıştay raporunda, belediyenin yalnızca kurumsal hesaplar için değil, 31 Mart’a kadar görevde olan belediye başkanının şahsi sosyal medya hesapları için de sponsorlu reklam ödemesi yaptığı tespit edildi. Sayıştay tespitinde ayrıca, imar planına aykırı yapılaşma ve ağaç kesimi ile iptal edilen bir etkinlik için yapılan hizmet alımında usulsüzlüklere ait bulgulara yer verildi.


#CHP
#AB
#fon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kayseri konut kurası çekiliş sonuçları isim listesi