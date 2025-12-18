92 bin 950 avroluk AB fonunu çarçur etmişler

Sayıştay Başkanlığı’nın Muğla’nın CHP’li Bodrum Belediyesi’ne ilişkin 2024 Yılı Denetim Raporu, CHP’li belediyenin mali usulsüzlüklerini ortaya çıkardı. Sayıştay raporunda, en kritik bulgularından birisi Avrupa Birliği bağlantılı PRIMA/ Horizon 2020 Programı kapsamında belediyeye tahsis edilen 92 bin 950 avroluk fonun amacı dışında kullanılması oldu. Raporda, proje için şartlı ve tahsisli olarak verilen bu hibe, Türk Lirası’na çevrilerek belediyenin cari hesabına aktarıldı ve harcandı. Sayıştay, bu uygulamanın hibe sözleşmesine aykırı olduğunu, geri istenmesi gibi yaptırımları gündeme getirebileceğini kayda geçirdi.

Sayıştay raporunda, belediyenin yalnızca kurumsal hesaplar için değil, 31 Mart’a kadar görevde olan belediye başkanının şahsi sosyal medya hesapları için de sponsorlu reklam ödemesi yaptığı tespit edildi. Sayıştay tespitinde ayrıca, imar planına aykırı yapılaşma ve ağaç kesimi ile iptal edilen bir etkinlik için yapılan hizmet alımında usulsüzlüklere ait bulgulara yer verildi.