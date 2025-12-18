Seçimdeki kadrolaşma ESHOT’u batıracak

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde toplu ulaşım hizmeti sunan ESHOT’taki mali kriz büyüyor. Sayıştay bulgularına göre, ESHOT’ta çalışan sayısı 2019’da 4 bin 275 kişiyken, 2024 yılı sonunda yüzde 13 artışla 4 bin 847 kişiye kadar yükseldi. 2019’da toplam gelirlerinin yüzde 55’i personel giderlerine giderken, 2024 yılı sonunda bu pay yüzde 77’ye çıktığı belirtildi. Seçim süreçlerine gelen bu dönemde personel alımı yapıldığına dikkat çekiliyor. Tespite göre, personel gideri artışları nedeniyle ESHOT, vergi ve SGK prim borçlarını ödeyemedi. Ödenemeyen borçların getirdiği faiz yükü mali yapıyı bozdu.