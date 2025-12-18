Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Seçimdeki kadrolaşma ESHOT’u batıracak

Seçimdeki kadrolaşma ESHOT’u batıracak

Oğuzhan Ürüşan
04:0018/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde toplu ulaşım hizmeti sunan ESHOT’taki mali kriz büyüyor. Sayıştay bulgularına göre, ESHOT’ta çalışan sayısı 2019’da 4 bin 275 kişiyken, 2024 yılı sonunda yüzde 13 artışla 4 bin 847 kişiye kadar yükseldi. 2019’da toplam gelirlerinin yüzde 55’i personel giderlerine giderken, 2024 yılı sonunda bu pay yüzde 77’ye çıktığı belirtildi. Seçim süreçlerine gelen bu dönemde personel alımı yapıldığına dikkat çekiliyor. Tespite göre, personel gideri artışları nedeniyle ESHOT, vergi ve SGK prim borçlarını ödeyemedi. Ödenemeyen borçların getirdiği faiz yükü mali yapıyı bozdu.


#CHP
#İzmir
#ESHOT
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 18 Aralık aktüel ürünler kataloğu: A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde?