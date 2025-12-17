TBMM'de 'mezar başında rakı içme' tartışması

"Bir mezar başında alkol almak bu ülkenin ne geleneğinde vardır, ne göreneğinde vardır, ne de inancımızda vardır. Bu yaşanmış bir olay. 'Bunu söylediler' diye kalkıp bunu buradan meşrulaştırmaya çalışmanız kadar yanlış bir şey olamaz. Bunun yanlış olduğunu söyleyip, 'Bir daha yapılmaması için gereğini yapalım' deseniz burada anlayışla karşılarız, biz de sizi alkışlarız. Yapılanı övmek ve bununla haklıymış konumuna düşürmeye çalışmak kadar yanlış bir tutum olamaz. O bahsettiğiniz kutular, vesaireler ancak sizin baklava kutularınızdır, kayıtlarda da çıkmıştır. 17-25 Aralık'ta atılan iftiraların hepsinin iftira olduğu ve yalan olduğu çok açık ve net ortadadır. Ancak şu an ortada olan İstanbul'la ilgili, iddianameyle ilgili bir kelime söylemeden, 'Her şey yalan, boş' diyorsanız, asıl içini doldurduğunuz çok belli. O iddianameyi dolduran sizsiniz, sizin yaptığınız yalanlar, iftiralar. Bu milletin parasını çalıp çırpıp, yiyip içip kameralar önünde para kuleleri dizip, ondan sonra da bu kürsüden millete 'Temiziz' demek ancak size yakışır"