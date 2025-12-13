Vaadi ücretsizdi kararı zam oldu

Öğrenci bileti 13 TL’den 17 TL’ye çıkarılırken, tam aktarma ücreti 12,50 TL’den 17 TL’ye, öğrenci aktarma ücreti ise 8 TL’den 10 TL’ye yükseltildi. Zamlarla birlikte başkentte toplu ulaşım maliyetleri ciddi şekilde arttı. ABB Meclisi’nin Aralık Ayı 3. Birleşimi’nde alınan kararla, belediye otobüsleri ve dolmuş hatlarında 2026 yılı için geçerli olacak yeni tarifeler kabul edildi. AK Parti, MHP ve BBP gruplarının ret oylarına rağmen, zam teklifi CHP grubunun oy çokluğuyla Meclis’ten geçti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın, bir ay önce Meclis’te dile getirdiği “1000 otobüs alıp toplu ulaşımı ücretsiz yapacağız” vaadinin ardından böyle bir zam gelmesi büyük tepkiye yol açtı. Öğrenci ve aktarma ücretlerine de yapılan artış başkentte ulaşım maliyetleri arttı.