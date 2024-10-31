95 kişi öldü: İspanya'yı sel vurdu

İspanya’nın güney ve doğusunu etkisi altına alan şiddetli fırtına ve sağanak yağışlar, bölgede sel felaketine yol açtı. Güneydeki Malaga’dan doğudaki Albacete’ye kadar geniş bir alanda hayat durma noktasına gelirken, en az dört kişi kayboldu. Yüzlerce araç sel sularına kapılırken, bazı binaların çatıları uçtu, ulaşım büyük ölçüde aksadı. Endülüs’ün Letur kasabasında sel sularının sürüklediği araçlar ve kapatılan yollar, afetin boyutunu gözler önüne serdi. Letur Belediye Başkanı Sergio Marin Sanchez, "Üç ya da dört kişinin kayıp olduğu bilgisini aldık, arama-kurtarma ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor," ifadelerini kullandı. Aralarında araçta mahsur kalanlar ve evlerinden çıkamayanların da bulunduğu kayıp kişilere ulaşmak için bölgeye helikopter sevk edildi. Valencia’nın L'Alcudia kasabasında bir kişinin selde kaybolması sonucu arama çalışmaları yoğunlaştı. Görgü tanıklarının çektiği görüntülerde, bir vatandaşın sel sularıyla sürüklendiği görülürken, kurtarma ekipleri ulaşımın kapalı olduğu bölgelerde mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu.