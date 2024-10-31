95 kişi öldü: İspanya'yı sel vurdu

İspanya’da Endülüs ve Valencia bölgeleri çevresinde yaşanan sel felaketinde 95 kişi hayatını kaybetti. Gece boyu devam eden yağış sele dönüşünce arabalar sürüklendi, sokaklar nehre döndü, demir yolu hatları ile otoyollar tahrip oldu. Bölgede 1996’dan bu yana, şiddetli yağış kaynaklı en büyük felaketin yaşandığı açıklandı.
İspanya'nın özellikle doğu ve güney bölgelerini etkisine alan şiddetli yağışın sebep olduğu seller nedeniyle ilk belirlemelere göre 95 kişinin öldüğü bildirildi. Metrekareye 200 litreden fazla yağışın düştüğü doğu ve güney bölgelerindeki Valencia, Castilla-La Mancha, Murcia ve Endülüs'te olumsuz hava şartlarının büyük çaplı hasara yol açtığı, tarım alanlarının su altında kaldığı, yüzlerce aracın zarar gördüğü, ağaçların devrildiği, yol ve köprülerin çöktüğü, kara ve demir yolu ulaşımında ciddi aksamaların yaşandığı bilgisi paylaşıldı.
1996'DAN BERİ EN BÜYÜK FELAKET
Ülkenin doğusundaki Valencia Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carlos Mazon, sel ve su baskınları sonucu bazı ilçelerde hayatını yitirenlerin olduğunu söyledi. "Erişilen bazı noktalarda cansız bedenler bulundu ve başka cesetler bulunmaya devam ediliyor. Ailelere saygımızdan dolayı daha fazla bilgi vermeyeceğiz" diyen Mazon, bölgede şiddetli yağış kaynaklı 1996 yılından bu yana en büyük felaketin meydana geldiğini duyurdu. Mazon, kurtarma ekiplerinin felaketin büyüklüğü nedeniyle bölgeye ulaşamadığını belirterek, acil servisler ve yolların işlemez hale geldiğini kaydetti.
ÜÇ GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Kayıp kişilerle ve şiddetli yağış ve fırtınanın son birkaç saatte yol açtığı hasarla ilgili bilgileri yakından ve endişeyle takip ediyorum. Tüm acil servisler, sivil koruma, askeri acil müdahale ekibi, polis ve sivil muhafızlar bölgede görev yapıyor. Fırtına karşısında çok dikkatli olalım ve gereksiz seyahatlerden kaçınalım" ifadesini kullandı. Öte yandan, ülkede yaşanan sel felaketi nedeniyle İspanya hükümeti üç günlük ulusal yas ilan etti.