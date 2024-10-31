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95 kişi öldü: İspanya'yı sel vurdu

95 kişi öldü: İspanya'yı sel vurdu

04:0031/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
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İspanya

İspanya’da Endülüs ve Valencia bölgeleri çevresinde yaşanan sel felaketinde 95 kişi hayatını kaybetti. Gece boyu devam eden yağış sele dönüşünce arabalar sürüklendi, sokaklar nehre döndü, demir yolu hatları ile otoyollar tahrip oldu. Bölgede 1996’dan bu yana, şiddetli yağış kaynaklı en büyük felaketin yaşandığı açıklandı.

İspanya'nın özellikle doğu ve güney bölgelerini etkisine alan şiddetli yağışın sebep olduğu seller nedeniyle ilk belirlemelere göre 95 kişinin öldüğü bildirildi. Metrekareye 200 litreden fazla yağışın düştüğü doğu ve güney bölgelerindeki Valencia, Castilla-La Mancha, Murcia ve Endülüs'te olumsuz hava şartlarının büyük çaplı hasara yol açtığı, tarım alanlarının su altında kaldığı, yüzlerce aracın zarar gördüğü, ağaçların devrildiği, yol ve köprülerin çöktüğü, kara ve demir yolu ulaşımında ciddi aksamaların yaşandığı bilgisi paylaşıldı.


1996'DAN BERİ EN BÜYÜK FELAKET

Ülkenin doğusundaki Valencia Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carlos Mazon, sel ve su baskınları sonucu bazı ilçelerde hayatını yitirenlerin olduğunu söyledi. "Erişilen bazı noktalarda cansız bedenler bulundu ve başka cesetler bulunmaya devam ediliyor. Ailelere saygımızdan dolayı daha fazla bilgi vermeyeceğiz" diyen Mazon, bölgede şiddetli yağış kaynaklı 1996 yılından bu yana en büyük felaketin meydana geldiğini duyurdu. Mazon, kurtarma ekiplerinin felaketin büyüklüğü nedeniyle bölgeye ulaşamadığını belirterek, acil servisler ve yolların işlemez hale geldiğini kaydetti.


ÜÇ GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Kayıp kişilerle ve şiddetli yağış ve fırtınanın son birkaç saatte yol açtığı hasarla ilgili bilgileri yakından ve endişeyle takip ediyorum. Tüm acil servisler, sivil koruma, askeri acil müdahale ekibi, polis ve sivil muhafızlar bölgede görev yapıyor. Fırtına karşısında çok dikkatli olalım ve gereksiz seyahatlerden kaçınalım" ifadesini kullandı. Öte yandan, ülkede yaşanan sel felaketi nedeniyle İspanya hükümeti üç günlük ulusal yas ilan etti.



İspanya’yı fırtına ve sel vurdu: 4 kişi kayıp yüzlerce araç sulara kapıldı

İspanya’nın güney ve doğusunu etkisi altına alan şiddetli fırtına ve sağanak yağışlar, bölgede sel felaketine yol açtı. Güneydeki Malaga’dan doğudaki Albacete’ye kadar geniş bir alanda hayat durma noktasına gelirken, en az dört kişi kayboldu. Yüzlerce araç sel sularına kapılırken, bazı binaların çatıları uçtu, ulaşım büyük ölçüde aksadı. Endülüs’ün Letur kasabasında sel sularının sürüklediği araçlar ve kapatılan yollar, afetin boyutunu gözler önüne serdi. Letur Belediye Başkanı Sergio Marin Sanchez, "Üç ya da dört kişinin kayıp olduğu bilgisini aldık, arama-kurtarma ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor," ifadelerini kullandı. Aralarında araçta mahsur kalanlar ve evlerinden çıkamayanların da bulunduğu kayıp kişilere ulaşmak için bölgeye helikopter sevk edildi. Valencia’nın L'Alcudia kasabasında bir kişinin selde kaybolması sonucu arama çalışmaları yoğunlaştı. Görgü tanıklarının çektiği görüntülerde, bir vatandaşın sel sularıyla sürüklendiği görülürken, kurtarma ekipleri ulaşımın kapalı olduğu bölgelerde mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu.


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