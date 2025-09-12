Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
AB, Rus kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları uzattı

AB, Rus kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları uzattı

16:2612/09/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
AB, Rus kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları uzattı
AB, Rus kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği (AB), 2 bin 500'den fazla Rus kişi ve kuruluşa uyguladığı bireysel yaptırımları 6 ay uzatma kararı aldı. Bireysel yaptırımların süresi 15 Eylül'de sona eriyordu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili açıklama yaptı.


"Rusya'ya uyguladığımız yaptırımları uzattık." ifadesini kullanan Kallas, Rusya'nın petrol satışlarına, tankerlerini içeren gölge filosuna ve bankalarına yönelik ek kısıtlamalar getirecek 19'uncu yaptırım paketi üzerindeki çalışmaları da tamamlamak üzere olduklarını belirtti.

Kallas, Rusya'nın savaşa ayıracağı mali kaynağı kısmaya devam edeceklerini bildirdi.


Bireysel yaptırımların süresi 15 Eylül'de sona eriyordu.


AB ülkelerinin aldığı karar doğrultusunda, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini tehdit edenleri hedef alan bireysel kısıtlayıcı tedbirler 6 ay uzatılmış oldu.


Bireysel yaptırımlar kapsamında 2 bin 500’den fazla Rus kişi ve kuruluşun banka hesapları dondurulmuş ve kişilere seyahat yasağı getirilmişti.


AB, ayrıca savaş nedeniyle şimdiye kadar, Rusya'ya yönelik 18 yaptırım paketini hayata geçirdi.

Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.


Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması yaptırımlar arasında bulunuyor.



#AB
#Avrupa
#Avrupa Birliği
#Kaja Kallas
#Rusya
#yaptırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları açıklandı mı?