AB siyasi saiklerle fonları kesmemeli

AB, aday ülkeler için 2021-2027 yıllarını kapsayan üçüncü dönem Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) fonlarını kullanıma açtı. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, IPA fonlarını değerlendirdi.

Kaymakcı, Türkiye’nin aday ülke olarak 2002 yılından itibaren IPA fonlarından yararlanmaya başladığını, şu ana kadar 800 temel ve binlerce alt proje ile 9.2 milyar avroluk bir AB fonunun büyük ölçüde kullanıldığını aktardı. Kaymakcı, “Türkiye-AB İlişkilerinde her zaman iniş çıkışlar oldu ama IPA veya AB ile mali iş birliğimiz şu ana kadar belki de en başarılı işleyen alanlardan biri oldu. Bu başarının devam etmesini istiyoruz” dedi.

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335 PROJEDEN 43’Ü KABUL EDİLDİ

IPA fonlarının Türkiye-AB ilişkilerinde zaman zaman yaşanan gerginliklerden ve siyasi değerlendirmelerden olumsuz etkilenmesini istemediklerini belirten Kaymakcı, IPA’nın yeni döneminde ülke tahsisatı yapılmaksızın 7 ülkenin 14.2 milyar avroluk havuzdan belli sektörel başlıklar altında fon almaya çalışacaklarını söyledi. Kaymakcı, 2021 ve 2022 için sundukları 335 projeden sadece 43 projenin yaklaşık 394 milyon avro düzeyinde fon aldığını söyledi.

1.2 MİLYAR AVRO VERİLMEDİ

IPA-2 döneminde Türkiye’ye tahsis edilen 4.4 milyar avro fonun 1.2 milyar avrosunun Türkiye-AB arasında yaşanan gerginlikler nedeniyle kesildiğini belirten Kaymakcı, “Önümüzdeki dönemde ülkelere tahsisat olmaması aslında bizim için avantajlı bir durum olabilir. Ama tabi AB, durumu siyasileştirirse Türkiye’nin yararlandığı fonlarda örneğin Avrupa Yatırım Bankası kredilerinde olduğu gibi kesintilere gidebilir” diye konuştu.

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