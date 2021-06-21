Gündem AB yol haritası masada
ANKARA

AB yol haritası masada

Haziran ayında artan diplomasi trafiğinin son kritik toplantısı için bu hafta gözler Brüksel’de olacak. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi 24-25 Haziran’da toplanacak. Normalleşme adımlarının etkisiyle olumlu bir havada geçmesi beklenen zirvede Türkiye ile gümrük birliği ve geri kabul anlaşmaları konularında somut adımlar bekleniyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
AB yol haritası masada
Arşiv

NATO ve ABD-AB zirveleri ardından AB devlet ve hükumet başkanları 24-25 Haziran’da Brüksel’de bir araya geliyor. Zirvenin en önemli gündem maddesini, AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği oluşturuyor. AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, bugün Brüksel’de bir araya gelerek zirvenin son hazırlıklarını tamamlayacak. AB Dış İlişkiler Konseyi, bugün yapacağı çalışmalarda başta mülteci konusu ve Gümrük Birliği olmak üzere AB-Türkiye ilişkilerine yönelik önerisini şekillendirecek. Türkiye, zirveden pozitif gündemi tesis edecek somut adımlar bekliyor. AB Liderler Zirvesi öncesi Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu’na ev sahipliği yapan Antalya’da son hazırlıklar yapıldı.Zirvede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile yaptığı görüşmede de, AB zirvesi öncesi ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirildi.

OLUMLU HAVA HAKİM

Zirveye gidilen süreçte, NATO’da Erdoğan’ın gerçekleştirdiği görüşmelerle pekiştirilen ikili ilişkilerde normalleşme adımlarının etkisiyle olumlu bir hava hakim. Gümrük birliğinin güncellenmesi konusunda başta Fransa olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin çekinceleri bulunduğu konuşulsa da Almanya’nın arabulucu inisiyatif üstlenmesi bekleniyor. Yine geniş perspektifte Türkiye-AB işbirliğini arttıracak yüksek düzeyli siyasi diyaloğun arttırılması kararı da zirveden beklenen konular arasında. Ankara’nın geri kabul anlaşması kapsamında verilen sözler gereği vize serbestisi talebine karşı ise şu ana kadar somut adım atılacağına dair sinyal gelmiş değil.

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