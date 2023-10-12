ABD gemisiyle ilgili şok iddia: Sadece için Filistin için gelmiyor hedef Türkiye

Cihat Yaycı
Gazze'ye ağır bombardımanda bulunan İsrail yüzlerce sivili dünyanın gözü önünde acımadan katletmeye devam ediyor.
Siyonist rejimin en büyük destekçisi ABD, Tel Aviv'e desteğini açıklarken bölgeye uçak gemilerini gönderdi.
Aynı zamanda Türkiye de son dönemde Ankara'da yaşanan hain saldırının ardından Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki PKK/YPG terör yuvalarına hava operasyonlarına ağırlık veriyor.
"Sadece Filistin için mi geliyor?"
Önemli bir soruyu tartışmaya açan Yaycı, ABD savaş gemisinin tek amacının Gazze'deki İsrail operasyonu olmadığını söyledi.