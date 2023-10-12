ABD gemisiyle ilgili şok iddia: Sadece için Filistin için gelmiyor hedef Türkiye

Şimdi Doğu Akdeniz'e ABD uçak gemisi görev grubu geldi. Peki bu sadece Filistin için mi geliyor? Türkiye Suriye'de hava harekatları yapıyor. ABD buna karşı çıktı. Rusya da aslında hiç benimsemiyor da... ABD ayrıca YPG/PKK'ya da destek olacağını gösterdi. Şimdi o zaman Türkiye'nin başı olan Cumhurbaşkanı, hava harekatlarının devam edeceğine yönelik bir açıklama yaptı.