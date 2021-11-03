ABD ile çözüm mekanizması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın Roma’da kararlaştırdığı ortak mekanizma tüm alanları kapsayacak şekilde işleyecek. Liderlerin irade beyanı doğrultusunda ortak mekanizmanın oluşturulması için dışişleri bakanları görevlendirildi.

İSİMLER BELİRLENECEK

Edinilen bilgiye göre; güvenlik, savunma, ticaret, terörle mücadele ve bölgesel konular başta olmak üzere bütün konuları kapsaması planlanan ortak mekanizmanın ayrıntıları, liderlerin verdikleri talimatlar doğrultusunda önümüzdeki süreçte şekillenecek. ABD’nin mekanizmalarda yer alacak isimleri belirlemesi ardından Türkiye de eşdeğer görevlendirmeleri yapacak.

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İKİ MEKANİZMA FAAL

ABD’de Biden’ın yönetimi devralması ardından canlandırılan ilk diyalog mekanizması, siyasi istişare toplantıları olmuştu. Erdoğan ve Biden’ın NATO zirvesi marjında Haziran ayında gerçekleşen ilk görüşmeleri öncesi ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın 27 Mayıs’ta Ankara’yı ziyaretiyle birlikte, en son 2018 yılı Mart ayında Washington’da gerçekleştirilen siyasi istişareler 3 yıl aradan sonra canlandırıldı. Siyasi istişarelerin ikinci toplantısı ise, 17 Eylül’de Washington’da gerçekleşmişti. Milli Savunma Bakanlığı ve Pentagon arasında kurulan F-35 konulu teknik heyetlerin başlattığı çalışma da Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması kararı ve 1,4 milyar dolarlık maliyetin iadesinin nasıl yapılacağı konusunda bir temas hattı olmuştu. Halen devam eden F-35 konulu görüşmelerde ikinci toplantı, önümüzdeki birkaç ay içerisinde Washington’da yapılacağı açıklandı.

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Öncelik diyalog

İki ülke ilişkilerinin önümüzdeki süreçteki seyrini belirlemesi beklenen mekanizmaların özellikle, 100 milyar dolar hedefi doğrultusunda ikili ticaret hacminin arttırılması kapsamında daha yoğun çalışması bekleniyor. Ortak mekanizmalar üzerinde başlatılacak çalışmaların iki ülke arasında diyaloğun öncelenmesi ve gerilimlerin dindirilmesinde yarar sağlaması bekleniyor.