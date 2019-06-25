Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
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İSTANBUL

ABD Konsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk serbest bırakıldı

ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı Cantürk serbest bırakıldı

ABD'nin İstanbul Konsolosluğu'nda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi. Nazmi Mete Cantürk için yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsi kaldırıldı.

DURUŞMA 2 EKİM'E ERTELENDİ

ABD Başkonsolosluğu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Nazmi Mete Cantürk, "Silahlı terör örgütüne üye olma" gerekçesiyle ev hapsinde tutuluyordu. Cantürk'ün eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk'ün ise "adli kontrol" uygulanıyordu.

Nazmi Mete Cantürk, eşi ve kızı bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsinin kaldırılmasına karar verdi. Sevim Cantürk ile kızı Kevser İrem Cantürk'ün ise adli kontrol şartı kaldırıldı. Cantürk, eşi ve kızının yurtdışı yasaklarının devamına karar verilirken duruşma 2 Ekim'e ertelendi.

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