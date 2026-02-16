ABD Suriye’den çıktı

Suriye'deki iç savaş döneminde DEAŞ'la mücadele bahanesiyle 8'i askeri üs, 14'ü çeşitli amaçlarla kurulan konuşlanma noktası olmak toplam 22 bölgede bulunan ABD ordusu, ülkedeki askeri varlığını azaltarak bir ana üs ve 4 konuşlanma noktasında varlığını sürdürüyor. ABD ordusunun Suriye’nin güneyindeki stratejik Tenef Üssü’nü boşaltarak Şam yönetimine devretmesinin ardından, Washington’ın ülkedeki askeri varlığı ve çekilme süreci yeniden gündeme geldi. ABD, Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşa terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava saldırılarıyla Eylül 2014'te dahil oldu. ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, daha önce yaptığı açıklamalarda ordunun DEAŞ’la mücadele görevinin yüzde 99’unu tamamladığını, Suriye’deki 8 üssü 3’e düşürdüklerini ve son kertede bunu 1'e düşüneceklerini belirtmişti. Amerikan Wall Street Journal gazetesi de, Trump yönetiminin 2026'nın ilk yarısının sonuna kadar Suriye'den tamamen çekilmeyi planladığını yazmıştı. Washington, DEAŞ ile mücadeleyi de tamamen Şam yönetimine bırakacağını açıkladı.

TRUMP YÖNETİMİYLE BAŞLADI

ABD ordusu, DEAŞ'la mücadeleyi gerekçe göstererek terör örgütü YPG'yi kara gücü olarak konumlandırdı. Terör örgütüne silah desteğinin yanı sıra havadan da destek sağlayan ABD güçleri, YPG'nin işgal ettiği bölgelerde üs ve askeri noktalar kurarak sahada varlık gösterdi. 2015'ten itibaren üs ve askeri noktalar kurma faaliyetine hız veren ABD, Trump yönetimin gelmesiyle, 2019 yılından itibaren Suriye'deki askeri varlığını azaltmaya başladı.

ANA ÜSLERİ TERK EDİYOR

Beşşar Esed rejimin devrilmesinin ardından askeri varlığını azaltma faaliyetlerine hız veren ABD, 2025 yılı içerisinde ise ana üslerin bulunduğu Deyrizor, Rakka ve Haseke ilindeki konuşlanma noktalarının çoğunu kapatarak askerlerini Irak'a çekti.

TENEF'İ DE BOŞALTMIŞTI

ABD ordusunun kapattığı noktalar arasında Deyrizor, Rakka ve Haseke illerindeki Tel Barak, Koniko, Ömer, Rüveyşid, El Sur, Tenek, Habur barajı, Sabah Hayır, Robarya Tel Ades, Kahtaniyye, Himo, Tel Barak, Life Stone ve Abdülaziz konuşlanma noktaları yer alıyor. ABD 10 yıl boyunca konuşlandığı, Irak ve Ürdün sınırıyla kesişen stratejik Tenef Üssü'nü de boşalttı. Suriye ordusu ABD ordusunun boşalttığı üssü teslim aldı. ABD ordusunun, Kasrek bölgesinde bir ana üs ile Siyah Hapishanesi, Rümeylan, Harab Cir ve Life Stone'da varlığı kaldı.

ŞEDDADİ SURİYE ORDUSUNDA

Son olarak Suriye ordusu, Haseke iline bağlı Şeddadi kırsalında bulunan Şeddadi Askeri Hava Üssü'nü ABD ile yapılan koordinasyonun ardından teslim aldı. Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim İdaresi'nden ülkenin resmi haber ajansı SANA'ya yapılan açıklamada, ABD'nin çekildiği askeri üssün, sahadaki koordinasyon süreci kapsamında devralındığı bildirildi. Suriye ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda yürüttüğü operasyonlarla geniş bir bölgeyi terör örgütü YPG'den kurtarmıştı. ABD'nin stratejik önem atfettiği Şeddadi Hava Üssü de bölgede bulunuyordu.







