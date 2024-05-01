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ABD'de açık iş sayısı üç yılın en düşük seviyesine indi

ABD'de JOLTS açık iş sayısı martta 8 milyon 488 bine gerileyerek, Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

17:34 - 1/05/2024 Çarşamba
AA
ABD
ABD

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ait JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.


Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 325 bin azalarak 8 milyon 488 bine düştü.


Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden açık iş sayısının bu dönemde 8 milyon 680 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.


Beklentilerin altında kalan açık iş sayısı, şubat ayında 8 milyon 813 bin olmuştu.


Bu dönemde açık iş sayısı, eyalet ve yerel yönetim eğitimi sektöründe artarken, inşaat ile finans ve sigorta sektörlerinde azaldı.


İşe alım sayısı da aynı dönemde 281 bin azalarak 5 milyon 500 bine geriledi.


Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da söz konusu dönemde 339 bin azalışla 5 milyon 200 bine düştü.



#ABD
#mart
#ekonomi
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