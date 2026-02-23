ABD’den kritik itiraf: El Mencho operasyonunda istihbarat desteği verdik

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meksika'da dün federal güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Leavitt, ABD'nin, kartel lideri El Mencho'nun öldürülmesiyle sonuçlanan operasyonda Meksika hükümetine istihbarat desteği verdiğini kaydederek, operasyondaki iş birliği ve başarısı dolayısıyla güvenlik güçlerini takdir ettiklerini belirtti.

El Mencho'nun, fentanil kaçakçılığında kilit rol oynayan isimlerden biri olması nedeniyle iki ülke açısından da ‘üst düzey hedef’ konumunda bulunduğunu vurgulayan Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce Jalisco Yeni Nesil Karteli’ni (CJNG) yabancı terör örgütü olarak tanımladığını anımsattı.

Dünya onu konuşuyor: Kim bu kartel lideri El Mencho?

Nemesio Oseguera Cervantes 1966 yılında Michoacán eyaletinde dünyaya geldi. Kamuoyunda El Mencho adıyla bilinen Cervantes, Meksika merkezli Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) örgütünün kurucu lideri olarak faaliyetlerini yürüttü.

Karanlık lider son 10 yıllık süreçte Meksika’nın en güçlü suç yapılanmalarından birini yönetti. Bölgedeki en şiddetli organizasyonun başında bulunan Oseguera, yürüttüğü faaliyetlerle ülkenin güvenlik bürokrasisinin en önemli gündem maddesi haline geldi.

Yoksul bir çocukluk dönemi

Cervantes Michoacán eyaletinin kırsal bir bölgesinde yoksul bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Maddi imkansızlıklar içinde geçen çocukluğunun ardından genç yaşta Amerika Birleşik Devletleri’ne göç eden zanlı, Kaliforniya eyaletinde tarım işçiliği yaparak geçimini sağladı.

Resmi kayıtlar Oseguera’nın Amerika Birleşik Devletleri’nde suç bağlantıları nedeniyle hapis cezası aldığını kanıtladı. 1990’lı yıllarda cezasını tamamlayan Cervantes, Amerikan makamları tarafından sınır dışı edilmesinin ardından tekrar Meksika topraklarına döndü.

Suç ağlarında yükseliş

Meksika’ya ulaşan zanlı önce yerel suç şebekeleriyle temas kurdu. Sinaloa bağlantılı yapılarla iş birliği geliştiren Oseguera, 2010’lu yılların başında Jalisco merkezli bir yapılanma olan CJNG isimli örgütün yönetim kademesinin en tepesine yerleşti.

Örgüt lideri kısa sürede ülke genelinde hakimiyet alanını genişletti. Özellikle metanfetamin ticaretiyle büyüyen Cervantes, son yıllarda fentanil sevkiyatıyla uluslararası uyuşturucu trafiğinde dikkat çeken en önemli isimlerden biri konumuna ulaştı.

Aile üyelerine yönelik davalar

Oseguera evli ve çocuk sahibi bir kişi olarak biliniyor. Zanlının ailesi çeşitli adli soruşturmalara konu oldu. El Menchito lakaplı oğlu Rubén Oseguera González, Amerika Birleşik Devletleri’nde uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanarak ağır mahkumiyet kararı aldı.

Cervantes’in eşi kara para aklama suçlamasıyla güvenlik güçleri tarafından tutuklandı. Kızı Jessica Johanna Oseguera González ise finansal suçlar kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde hapis cezası aldıktan sonra cezasını tamamlayarak serbest bırakıldı.

Gölgedeki lider profili

Yakın çevresi Cervantes’i içine kapanık ve temkinli bir karakter olarak tanımlıyor. Kamuoyunda neredeyse hiç görüntü vermeyen zanlı, takip edilmesini zorlaştıran gizemli yaşam tarzı nedeniyle gölgedeki lider profiliyle güvenlik raporlarına yansıdı.

Hakkında böbrek rahatsızlığı gibi ciddi sağlık sorunları yaşadığına dair iddialar ortaya atıldı. Uzun yıllar yakalanamayan Oseguera, toplumda hem korku unsuru haline geldi hem de gizemli yaşamıyla bir suç mitine dönüştü.

ABD Adalet Bakanlığı ve DEA zanlıya organize suç suçlamaları yöneltti. Narkotik Ödül Programı kapsamında Oseguera’nın yakalanmasını sağlayacak bilgiler için 15 milyon dolar ödül konuldu. Meksika makamları da zanlı için ayrıca bir ödül miktarı belirledi.







