ABD’den Türkiye modeli önerisi

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.’ın Amerikan sağlık sistemine yönelik sert değerlendirmeleri, çözüm arayışında Türkiye’nin sağlık modeline yönelik dikkatlerin artmasına neden oldu. Kennedy’nin sözleri, ABD’deki yapısal sorunların aşılmasında "kamu yararı odaklı" modellerin önemini yeniden gündeme getirirken, uzman çevrelerde Türkiye’nin uyguladığı yaklaşımın örnek alınabileceği yorumları yapılıyor.
Yüksek maliyet düşük verimlilik
İlaç şirketleri suçlaması
Kennedy’nin “ters teşvik” olarak tanımladığı mekanizmalar, sağlık sistemindeki gelir modellerinin büyük ölçüde sürekli tedavi, uzun süreli bakım ve yüksek maliyetli ilaç satışlarına dayanması anlamına geliyor. Bu çerçevede hastanelerin yüksek faturalı işlemlerden daha fazla gelir elde etmesi, ilaç şirketlerinin kronik hastalıkların sürmesiyle sürekli satış yapabilmesi, sigorta şirketlerinin prim ve kapsam politikalarını kârlılık merkezinde şekillendirmesi ve doktorların işlem başı ücretlendirme nedeniyle uzun vadeli iyileştirmeye değil işlem bazlı kazanca yönelmesi, sorunun bütünsel boyutunu ortaya koyuyor.
Türkiye modelini anlattı
Kennedy, sorunun yapısal olduğunu ve çözümün de yapısal reform gerektirdiğini vurgulayarak, önleyici sağlık hizmetlerine yatırım yapılması, ilaç ve tedavi fiyatlandırmasının şeffaflaştırılması, sağlık kuruluşlarının gelir modellerinin yeniden tasarlanması ve kamu yararını önceleyen politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
- Bu reform başlıkları, uzmanlar tarafından uzun süredir Türkiye’nin sağlık modelinin temel nitelikleri olarak da gösteriliyor.
Bu nedenle Kennedy’nin çıkışı, Türkiye’nin yıllardır uyguladığı yaklaşımın uluslararası düzeyde örnek alınabileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.