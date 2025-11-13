Yeni Şafak
AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması

15:4313/11/2025, Perşembe
G: 13/11/2025, Perşembe
AA
Avrupa Birliği (AB), medya kuruluşlarının haber içeriklerini arama sonuçlarında alt sıralara indirdiği iddiasına ilişkin Google hakkında soruşturma açtı.

AB Komisyonu, Google hakkında Dijital Pazarlar Yasası'ndaki (DMA) yükümlülüklere uyumu konusunda soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Google'ın aramalarda yayıncıların internet sitelerine erişimi konusunda adil, makul ve ayrımcı olmayan koşullar uygulayıp uygulamadığının değerlendirileceği kaydedildi.

  • AB'nin çalışmalarında Google'ın "site itibarını kötüye kullanma politikası" kapsamında ticari ortaklardan içerik barındıran haber mecraları ve diğer yayıncıların internet sitelerini ve içeriklerini arama sonuçlarında alt sıralara indirdiğine dair işaretlerin ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, "Komisyonun soruşturması, özellikle Google'ın site itibarını kötüye kullanma politikasına ve bu politikanın yayıncılara nasıl uygulandığına odaklanıyor." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Google'ın yayıncıların internet sitelerini ve içeriklerini arama sonuçlarında alt sıralara indirmesinin, yayıncıların iş, yenilik ve üçüncü taraf içerik sağlayıcılarıyla işbirliği özgürlüklerini etkileyip etkilemeyeceğinin araştırılacağı bildirildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ile dijital platformların AB'nin katı teknoloji kurallarına uymaları gerekiyor.

AB kurallarını ihlal eden dijital platformlara yüklü para cezaları uygulanıyor.



