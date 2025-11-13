Türkiye'de 35 yıldır arayanlar var: 'Bulunmaz' denileni bile buldular! Google bile bulup çıkaramıyor

Birçok kurumun kapısını taş plak projesi için çaldıklarını anlatan Savaş, şunları kaydetti:





"Ülkemizde şu anda 10 tane taş plak okuyan sanatçımız var. Yaşayanlar içinde en genci 78, en yaşlısı 98 yaşında. İnsanları ilk okuduğu seslerle buluşturup onların o andaki duygularını, serüvenlerini dinleyelim dedik. İlk önce Rıza Konyalı'ya gittik. İzmir Fuarı'nda Müzeyyen Senar'ı keşfediyor ve plak basıyorlar. İlk plağını dinlerken kendini tutamayıp ağladı.'Benim cebime parayı koyan, benim şu anda Rıza Konyalı olmamı sağlayan bu plaktır.' deyip ağladı. Bedia Akartürk'e geçtik. Kendisi İzmir Ödemiş'te yaşıyor. Harika bir müzesi var. Biz dedik ki 'Müziğe nasıl başladınız?' Akartürk 'Sokaklarda söylerdik.' dedi. İlk taş plağını 14 yaşında okuduğunu anlatarak bize anılarını anlattı. Bu tarafa geldik. Seha Okuş gibi büyük bir sanatçı. 98 yaşında Yeşilçam'da iz bırakmış bir sanatçı. Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası'nın (Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit) sesleri Belkıs Özener... Yeşilçam'ın arka sesi. Yeşilçam'ı izlerken özellikle şarkılarının gelmesini beklediğimiz sanatçı. Diğer taraftan Nesrin Sipahi. Fenerbahçe Marşı şu anda statta bile hala okunuyorsa Nesrin Sipahi'nin ağzından okunuyor. Mustafa Canan'a gittik. Mustafa Canan, Müslüm Gürses'i ilk dinleyen kişi."