Gündem ABDnin ödüle layık gördüğü aktivist Güllü Diyarbakır annelerinin adını anmıyor
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ABD'nin ödüle layık gördüğü aktivist Güllü Diyarbakır annelerinin adını anmıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'nü Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'ye verdi. 31 yıldır aktif olarak kadın dernekleri ve hareketlerine desteğini sürdüren Güllü'nün evlat nöbetindeki Diyarbakır anneleri adına tek destek açıklamasında bulunmaması dikkati çekti. Güllü'nün hem PKK tarafından kaçırılarak örgüte katılan kız çocuklarının hem de annelerinin hayatını zindana çeviren bu zihniyete karşı neden sessiz kaldığı ise merak konusu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bu ödüle, Canan Güllü’yü aday gösterdiğini açıklamıştı.
ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bu ödüle, Canan Güllü’yü aday gösterdiğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden, Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'ne layık görülen aralarında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Güllü'nün de bulunduğu 14 kadına ödüllerini verdi.

Tören sırasında ödüle layık görülen kadınları tek tek tanıtan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken; Güllü ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Canan Güllü, bir kadın hakları aktivisti ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı'dır. Geçen yıl, Türkiye'nin aile içi şiddete karşı tesis edilen insan hakları antlaşması olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine karşı başarılı bir örgütleme yapmıştı."

Destek verdiği kadınlar arasında Diyarbakır anneleri yok

31 yıllık aktivist ve dernekçi kimliğine vurgu yapılan, 186 şubeye ve 52 bin 500 üyeye liderlik yapan Canan Güllü'nün bir yandan feminizm derneklerine açık destek vermesine, her platformda kadın dayanışmasına vurgu yapmasına rağmen 1 yılı aşkın süredir evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri hakkında hiçbir açıklama yapmaması dikkati çekiyor.

Törende Güllü'nün uzun yıllar kadın hakları ve cinsiyet temelli şiddet ile mücadelesine vurgu yaparak özellikle de koronavirüs salgını sırasında evlerde izole edilen kadınlara yardım ve destekte bulunulmasına öncülük ettiğine dikkat çekilirken, hem PKK tarafından kaçırılarak örgüte katılan kız çocuklarının, hem de annelerinin hayatını zindana çevirenlere neden sessiz kaldığı merak konusu.

Aktivistler PKK'nın kaçırdığı kızlar için sessiz

Tam 37 yıldır, Türkiye’de kadın hakları savunucuları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir gün bile, dağlarda savaştırılan ve öldürülen kız çocuklarına ilişkin tek bir açıklama yapmıyor.

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