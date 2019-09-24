ABD’nin S-400 korkusu

Halen yaklaşık 2 bin 600 savaş uçağı bulunan Amerika, Joint Street Fighter (JSF) Projesi kapsamında 2 bin 443 F-35 savaş uçağı daha alacak. Bu da ilerleyen yıllarda Amerikan hava gücünün neredeyse tamamını F-35’lerin oluşturacağı anlamına geliyor.

F-35 TEHDİDİ

JSF programı başladığı sıralarda Amerika, savaş gücünü ağırlıklı olarak F-22 uçakları üzerine bina etmişti. Ancak son dönemde F-22 uçaklarından beklenen performansın alınamaması üzerine tüm güç F-35’e yoğunlaştırılmış durumda. Rusya’nın bu uçakların görünmezliğini çözmesi, Amerika için büyük bir tehdit olarak görülüyor. Ancak bu korku yersiz. Norveç ve İsrail’den havalanan tüm F-35’ler Rus hava savunma sistemlerinin menzili markajında bulunuyor ve günümüz teknolojisinde sistemi çözebilmek için bu yeterli bir gerekçe yaratıyor.